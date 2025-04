Denuncia amenazas familias de violadores derechos humanos

SANTO DOMINGO.- La directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Luisa de Peña Díaz, denunció que esa institución ha recibido amenazas de hijos de perpetradores de violaciones a los derechos humanos, que exigen se retiren documentaciones que vinculan a sus antepasados con hechos delictivos.

«Hemos recibido cartas, solicitudes, llamadas, visitas, algunas corteses, otras descorteses y amenazantes, de todo tipo, en las que ellos quieren que se quite y suprima lo que pasó», declaró.

Citó el caso de un señor «que se queja amargamente por la documentación que conserva el museo de las acciones cometidas por su pariente. Y la respuesta que le hemos dado es que los hechos son esos».

«Hay parte de esos hechos que recordamos perfectamente, porque sucedieron en los gobiernos de los 12 años de Joaquín Balaguer», afirmó Peña Díaz en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema y TV Quisqueya (en Estados Unidos), donde fue entrevistada por Héctor Herrera Cabral.

Insistió en que «ya yo había nacido cuando se produjeron esas violaciones a los derechos humanos, razón por la cual nadie puede decirme que eso no es así. Pero el joven que no vivió esos hechos y los lee, o recibe otra versión, puede ser engañado».

Recordó que «el heroísmo no se hereda, y tampoco se hereda lo otro. Ya se trata de un asunto personal». “Ahora, es que nosotros somos un país que vivimos mucho del qué dirán, y hay una doble moral en ese sentido”, aclaró.

“A mí me gusta mucho usar el ejemplo del Panteón Nacional, donde encontramos los restos de Pedro Santana al lado de los de María Trinidad Sánchez, o sea, víctima y victimario, uno al lado del otro, y hemos sido incapaces, como sociedad, de exigir lo suficiente para que el gobierno de turno, el que sea, el Estado, rectifique eso, y los gobiernos no han sido capaces de rectificarlo”, criticó.

Explicó que «hay que contextualizar ese hecho, que fue de la autoría del expresidente Joaquín Balaguer, que fue el último presidente de la dictadura de Trujillo, y que luego encabezó su propia dictadura, que fue ministro de Educación en la tiranía trujillista y que organizó todo lo que es la tergiversación de la historia contemporánea para él poder reinventarse, y fue tan exitoso que al día de hoy fue declarado padre de la democracia”.

Deploró que la sociedad dominicana no reaccionara ante ese hecho, independientemente de que se produjera en un gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, organización que combatió a Balaguer.

“No importa, en cualquier gobierno que sea, ese no es el punto, o sea, el gobierno del PRD lo declara, pero la sociedad dominicana lo dejó así, en general todos, exceptuando algunas voces, todos, entre el estupor y el yo no me voy a meter en eso, y se quedó así”, recalcó.

Indicó que «cuando esas cosas suceden, pasan con la complicidad de la generalidad, y eso es lo que pasa con las dictaduras».