Maldonado advierte RD está sentada sobre bomba de tiempo

SANTO DOMINGO. – El ex presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, advirtió que la República Dominicana vive una situación alarmante bajo la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la que calificó como “una bomba de tiempo social y económica” que amenaza con estallar en cualquier momento por la incapacidad del gobierno de Luis Abinader.

Durante su participación en el programa “Panorama de la Mañana”, Maldonado fue categórico al denunciar lo que definió como un deterioro acelerado de la calidad de vida de los dominicanos, agravado por una gestión gubernamental “sin planificación, sin rumbo y completamente desconectada de la realidad que vive el pueblo”.

«Un gobierno mentiroso e incapaz»

“El gobierno del presidente Abinader es el más ineficiente, más mentiroso e inoperante de la historia democrática del país. Aquí no hay un solo logro que exhibir, no hay una obra que mostrar con orgullo. Es un gobierno de propaganda, no de soluciones”, sentenció Maldonado.

Criticó el alza de la canasta básica, el deterioro de los servicios públicos y la dependencia de subsidios como “demostración del fracaso de la política económica del PRM”. “Cuando un gobierno solo puede sostenerse incrementando la ayuda social es porque fracasó en su modelo de desarrollo”, dijo.

retroceso de 40 años

El dirigente de la Fuerza del Pueblo aseguró que el país ha retrocedido más de cuatro décadas en términos de bienestar y progreso, producto de la improvisación del actual gobierno. “Hoy la gente está comiendo una vez al día. El pueblo está más pobre, más endeudado y más desesperanzado”, afirmó.

También advirtió sobre el impacto del alza del dólar, la inseguridad ciudadana y el colapso de servicios como el 911. “Estamos frente a un gobierno que perdió el control del país y solo gobierna con discursos vacíos y cifras manipuladas”.

an/am