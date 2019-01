República Dominicana es una vergüenza nacional e internacional

Más de 50 años de crecimiento económico continuo en la República Dominicana sin un mínimo de desarrollo humano y sin mayor impacto en el colectivo, pues más del 50 % de la población permanece en la pobreza, “sueldo cebolla”, la Policía peor pagada de América, y las problemáticas siguen sin propuestas contenidas en los gastos presupuestados del año 2019 ni planes estratégicos para solucionarse.

La corrupción, la impunidad y la inseguridad son los principales males que afectan a la sociedad, que se agravan debido a una justicia ineficiente e irresponsable frente a los violadores de la Constitución y las leyes.. Sin justicia la impunidad reina. Esperamos que en el año que recién inicia se ponga fin a la impunidad y que todos juntos decidamos sea proscrita la posición de vergüenza nacional e internacional de nuestra república.

Desde hace más de dos décadas la República Dominicana es una vergüenza nacional internacional. Para el 2015 evaluamos y argumentamos esa triste realidad que año tras año se repite, transcurrió el 2018 pero se mantiene y sigue hasta el día de hoy, en el inicio de 2019.

Debo aclarar que este escrito fue mi reflexión o balance del año 2015 en enero de 2016, y vuelvo a publicarlo como muestra del atraso y empeoramiento de nuestros males sociales, que nos siguen colocando como vergüenza nacional e internacional en comparación con otros países:

Al final y comienzo de cada período de tiempo hay una oportunidad para pasar balance y hacer un nuevo plan de organización de vida. Se fue el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018, es tiempo de ser más fructíferos sin dañar a otros. Quiero compartirles mi reflexión correspondiente, titulada “vergüenza nacional e internacional” frase que mejor nos define como sociedad frente al resultado negativo del año transcurrido.

Es más que sabido nuestro sufrido atraso institucional, desde el origen mismo de nuestra república en el año 1844, pero durante ese período no creo que se haya dado una burla mayor de parte de los políticos y gobernantes que la actual, por quienes están defecando sobre el pueblo dominicano y cobrándole por ello.

Solo pienso en las reveladoras líneas de nuestro himno nacional, las cuales sin duda alguna están inconclusas y urgentes de cumplirse. Ayer, esclavos de un yugo extranjero (españoles, franceses, haitianos, norteamericanos y otros), hoy, esclavos del yugo de mafias representadas por los políticos y gobernantes.

Invito a deliberar sobre estas líneas que expresa nuestro himno: “Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servil”. También me llama citar a Duarte: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones.” Otra cita del ¨Patricio en la cual a todos ustedes les toca jugar un papel importante: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio, hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria.”

Pueblo dominicano, ¿hasta cuándo seguiremos siendo la vergüenza del continente y de casi todo el mundo? Hoy por hoy tenemos las peores cifras en resultados negativos en cuanto a servicios básicos y calidad de vida para la sociedad. Paradójicamente somos la economía que más ha crecido en más de 50 años y no hemos logrado superar ni tan solo una necesidad básica con calidad, seguimos vergonzosamente aguantando los abusos y burlas de los poderosos que usurpan la soberanía del pueblo que trabaja honestamente y traicionan la patria.

Siento vergüenza de que los dominicanos hayan perdido el orgullo patrio y el amor por nuestros patriotas fundadores, Pues cada vez menos se respetan los símbolos patrios, baluartes de nuestra identidad.

Siento vergüenza de que los haitianos sean una potencia diplomática que vive aplastándonos con difamaciones y manipulaciones en la política internacional y en los organismos internacionales.

Siento vergüenza de que somos el país con peores resultados en la inversión de nuestro presupuesto.

Siento vergüenza de la poca sensibilidad humana que tienen nuestros gobernantes, descuidando los sectores más vulnerables de la sociedad: enfermos catastróficos, discapacitados, niños, jóvenes, madres solteras y ancianos.

Siento vergüenza de que somos el país que tiene el corrupto más destacado del mundo, y suelto.

Siento vergüenza de la corrupción pública y privada, del despilfarro, del endeudamiento irresponsable, del incumplimiento de las leyes sin consecuencias, porque la justicia no funciona y en un país sin justicia todo puede suceder, hasta venderlo por completo.

Siento vergüenza de que nuestra diáspora representada por más de tres millones de dominicanos que viven en el extranjero y aportan más o menos siete mil millones de dólares cada año por envío de remesas, conocedores de calidad de servicios básicos y resultados de buena inversión de los impuestos en esos países avanzados donde residen; no hacen nada para rescatar la nación y despertar la conciencia de sus familiares y beneficiarios en la República Dominicana.

Siento vergüenza de que somos el país con más víctimas prevenibles, por irresponsabilidad médica y de los sectores de la salud.

Siento vergüenza de que cada año el Estado pierde más de $420 millones de dólares por desastres naturales, que también pueden ser prevenibles.

Siento vergüenza de que somos el país que menos patenta aporta a la ciencia.

Siento vergüenza de que somos el país con peor evaluación en la educación en todos los niveles: básica, intermedia y universitaria. De los profesores mucho peor.

Siento vergüenza de que somos el país donde menos importa exhibir los siete pecados capitales citados por Gandhi: “La riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moralidad, la ciencia sin humanismo, la religión sin sacrificio y la política sin principios.”

Siento vergüenza de que somos el país donde menos se valora la meritocracia y la planificación, siendo los reyes de la improvisación y el desorden.

Siento vergüenza de que somos el país más feliz del continente, pues con la crisis en todos los servicios básicos, solo siendo sinvergüenza se puede estar feliz. No hay espacio para muchas más vergüenzas por citar.

Los culpables de la desvergüenza e irresponsabilidad dominicana, son evidentes, en primer lugar la mafia morada con sus aliados que gobierna, le sigue la sumisa e indiferente oposición, las iglesias; los medios, los comunicadores e intelectuales sicarios de la palabra; los empresarios y los sectores organizados conscientes de la sociedad. Pues, jamás culparía a un pueblo esclavo, indolente y servil que no merece libertad ni estado democrático de derecho, como bien cita nuestro himno y manda la Constitución.

Feliz indignación para el 2019, un año preelectoral para crear consciencia al momento de valorar a los políticos que aspiran, y recuerden, no hay que esperar elecciones ni cambio de gobierno para exigir nuestros derechos y transparencia ética en la administración pública.

Sigue siendo mi deseo un feliz año 2019 con indignación y consciencia crítica. Dios, Patria y Libertad con independencia.

sp/am

