República Dominicana Bridal Week impulsa bodas en la Zona Colonial

Sócrates McKinney

SANTO DOMINGO.- “La zona más bella de Santo Domingo debe ser el destino de bodas por excelencia en la República Dominicana, la Primada de América no esta siendo utilizada al cien por ciento de su potencialidad”, con estas palabras el director de República Dominicana Bridal Week, Sócrates McKinney, dio la bienvenida a las decenas de novias y novios que se dieron cita para vivir una experiencia inolvidable de la mano del evento marca-país de la industria de las bodas.

Las parejas fueron citadas en la Terraza Salomé hermosamente decorada en un estilo tropical por Craftty Designs, Vialx y sus colaboradores. Luego las parejas cruzaron al emblemático Restaurante La Atarazana, el cual presentó sus planes de bodas a los invitados, bajo el marco de una recepción nupcial, lograda maravillosamente por la planner de Santiago, Eventos del Cibao, Natacha Rosario, Vialx y sus colaboradores en un estilo neo-colonial.

Los invitados luego se dirigieron en el Chuchu Colonial al recién inaugurado centro de eventos Casa Real BY HODELPA, donde los ejecutivos de la cadena hotelera presentaron sus planes de bodas, junto Vargas Catering, Inventivas, Exquisiteces Virginia y sus colaboradores, los cuales crearon una celebración de una boda al más bello estilo Colonial. En esta segunda parada vino la primera sorpresa de la noche, cuando apareció en escena Wason Brazoban para cantarles a la novios “La Boda”. Este fue el momento y lugar propicios para que el destacado fotógrafo Luiggi Díaz le pidiera la mano en matrimonio a su novia.

Bajo aplausos y emociones, las parejas se dirigieron a “La Casona by Billini Hotel”, donde los ejecutivos del Billini presentaron sus opciones para la celebración de bodas, bajo el marco de un ambiente Caribe Chic, logrados hermosamente por el Grupo Ilusiones, DJ Fox y todos sus colaboradores.

Las parejas luego se dirigieron a la Plaza Padre Billini, donde la Cava Billini les esperó con un brindis de champán, para pasar a la última locación de la noche: Lulú Tasting bar.

En esta última parada, decorada por la destacada Wedding planner Ileana Then, Sound & Light, Doeil Promotions y todos sus colaboradores recibieron a los invitados entre fuegos artificiales, violines y una maravillosa decoración con elementos netamente dominicanos. La sorpresa de la noche fue la salida a escena de los bailarines de Alex Saviñón Eventos, con una mezcla tropical e hispánica.

El segundo día de “Cásate en la Zona”, estuvo dirigido a los profesionales del área. Al inicio de la jornada 40 planificadores de bodas de santo Domingo y el interior se dieron cita en La Casona del Hotel Billini, para celebrar una jordana de trabajo que contó con temas tan importantes como la permisología y reglamentaciones para el uso de los espacios históricos, a cargo del arqueólogo Santiago Duval de Patrimonio Monumental del Ministerio de Cultural; Bodas de destino en la Ciudad Colonial, a cargo de la Wedding Planner Ileana Then; La seguridad y ordenamiento vial, a cargo de Soraya Marte y las presentaciones profesionales de cada una de las locaciones invitadas. A ellas se le unió la hermosa casa del XVI “Rodrigo de Bastidas”, la cual presento sus opciones por su directora Nancy de Mejía.

“Cásate en la Zona” contó con el patrocinio de Ileana Then Wedding and Event designer, Vargas Servicios de Catering, Alkifiestas, Janet Rivera & Co., Eventos del Cibao, Grupo Ilusiones, Craftty Designs, Natacha Rosario eventos, Inventivas, Sound & Light, Luiggi Diaz Photography, Daunys Studio, Mani Films, Dj Fox, Dk Willie, Wason Brazoban, Doeil Promotions, Exquisiteces Virginia, Arelys Rancier, Giannina Azar, Michelle Reynoso, Leonardo’s Fifth Avenue, Melkis Diaz Bridal Atelier, Chuchu Colonial, Le Papier, Cortatodo, Clusia música, FotoBox, Photo Booth, The Glam station, y Leo Suberví, entre otras destacadas firmas de la industria.

