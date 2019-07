Renuncia secretario general filial Adompretur NY

NUEVA YORK.- El periodista Ramón Mercedes presentó este domingo su renuncia irrevocable como secretario general de la filial Adompretur Nueva York, alegando irrespeto a la legalidad de su posición.

En una misiva dirigida a Luís José Chávez, presidente de la entidad turística, Mercedes expresa que están apartadas de la institucionalidad la medida que él tomara a raíz de la conformación de una plancha, que propuso por consenso.

“Usted ha errado y apartado de la institucionalidad al reconocer un supuesto “acuerdo apócrifo” para nosotros traspasar la dirección de la filial a dicha plancha sin ésta haber participado de las elecciones a celebrarse el próximo 10 de agosto.

“Conversé con usted personal y telefónicamente reiterándole que no existía ningún acuerdo”, especifica Mercedes.

“Usted me ofrece nombrar como enlace con las filiales de NY, Florida y promover la creación de nuevas en otras ciudades o estados de los Estados Unidos, pero ante los señalamientos provenir de usted como presidente nacional, sin los mismos estar ajustados a la verdad, no me queda otro camino que renunciar a mi posición como actual secretario general y miembro de Adompretur-NY, porque se ha desconocido nuestra legalidad y con cualquier otra función a desempeñar podría suceder lo mismo”, concluye, el documento de prensa.

Mercedes fue el propulsor y creador de la filial de Adompretur-NY, en su interés de promover el turismo de la República Dominicana.

