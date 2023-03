René Descartes, Ucrania, Pinocho y la duda (OPINION)

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York.

Prefacio

El pasado domingo 5 de marzo 2023, apareció en este prestigioso medio ALMOMENTO.NET, un artículo titulado: «No pienso, luego existo manipulado por Rusia o EE.UU», escrito por un articulista sabatino y conocido en el foro de este diario digital, el cual, en vez de aportar su granito de arena al desarrollo de la agricultura en su tierra natal o ejercer el derecho en cualquiera de sus ramas, para implantar la justicia social, prefirió radicarse desde hace cuatro décadas en la ciudad de New York, la cual es la viva expresión del «capitalismo brutal y neoliberal» (según los comunistas como él) el cual él tanto ataca, desprecia y odia.

Esa dicotomía de principios y política, es una radiografía de la catadura moral de este camaján socialista, el cual, seguro, se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sostenida con los impuestos del contribuyente dominicano y, en vez de ejercer sus conocimientos en la sociedad que pagó su formación, decidió motu proprio venir a disfrutar de los beneficios sociales, políticos y económicos que brinda esta gran nación, que él odia y vitupera semanalmente.

Sabemos que el conocimiento sin la praxis se pierde o minimiza y deducimos, por ello, que ni en un buen abogado ni buen agrónomo, pero sí un buen fabulador, oportunista, sofista, manipulador y un talibán de la palabra oral y escrita.

Lo anterior, es propio en la característica de los socialistas, al ser unos resentidos sociales, difamadores natos, mentirosos y manipuladores. En esta ocasión, arremetió en contra de los periodistas dominicanos que se han opuesto con argumentos sólidos a la grosera y burda invasión de Rusia a Ucrania. De igual manera, hizo lo propio con los comentaristas que opinan en este medio, a los cuales tildó de «ignorantes» o de que no entienden lo que él escribe, «porque no están a las alturas de sus conocimientos dialécticos». La razón de este inaceptable juicio, es que casi un 90% de los lectores rechazan o critican lo que él escribe, cuando defiende a dictadores, genocidas, corruptos y lacras política del socialismo.

Fiel a su manera de pensar y creerse dueño de la verdad al ser «dialéctico» y que sus «conocimientos» prevalecen sobre los demás, en su preliminar del artículo citado, llamó a los periodistas (cito): «parásitos que trabajan en los medios de comunicación».

Tildó a los foristas de este diario de «soeces» y, de paso, se refirió a mi persona y a mi amigo José E. Flández, como: «dos fundamentalistas que publican artículos sobre este conflicto (Ucrania-Rusia), con escritos con una sarta de mentiras» y que «no reunimos condiciones intelectuales, ni mentales, ni espirituales, ni morales». Además, sostiene que (cito): «no somos ni pensadores y carecemos del bagaje intelectual requerido para discernir con propiedad sobre la guerra de Ucrania» (cierro cita).

En ese aspecto, nunca me he sentido un intelectual y, al contrario, he manifestado que mis créditos académicos solo llegaron hasta el bachillerato. Ahora bien, nunca seré un vasallo de las mentiras de ningún académico que se crea dueño de las ideas como él. Lo he confrontado con la espada de la palabra escrita, porque lo considero un sofista, manipulador, tergiversador de la historia y un mentiroso patológico, que piensa que los demás, por no tener un título universitario, somos ignaros, idiotas, estólidos o bobos.

Lo he retado varias veces cuando escribe sus mentiras, a que me demuestre lo contrario de lo que le he criticado y nunca lo ha podido hacer. Eso me conforma porque robustece el criterio moral que tengo de él. Él no es más que un petulante, engreído, soberbio y necio, fatuidad esta que los títulos no eliminan, sino que la dejan traslucir en toda su magnitud y ese artículo escrito por él, es la mejor muestra de lo que sostengo. Explicado esto, paso a responderle a lo escrito en su artículo citado.

Gazapos ortográficos del «intelectual».

Antes de responderle al autor de marras, quiero señalar varios gazapos ortográficos que he observado en su artículo y que, dada «su gran capacidad del análisis dialéctico y de considerarse así mismo como un intelectual», me ha sorprendido en que haya incurrido en los mismos. Y, más aún, cargando sobre sus hombros con tantos títulos a los cuales les he difícil abstraerse cuando publica sus trabajos políticos, siempre con la intención suprema de confundir, mentir y tratar de ganar adeptos en la defensa de las dictaduras socialistas que tanto él defiende y apoya. Veamos pues los errores ortográficos que he visualizado.

Preliminar:

B) La palabra «estupidizado» no figura como válida en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), institución que rige el uso correcto, oral y escrito del lenguaje español y no aparece en la edición de 2022 y, aunque es utilizada de manera irreverente por algunas personas, no es correcto su uso.

«a que» debe acentuarse al ser un adjetivo interrogativo: «a qué». «cosas éstas» en este caso, la palabra «estas» no lleva tilde al no existir ambigüedad con otra.

E) «quien no osa pensar» debe llevar una coma: «quien no osa pensar, es un…»

F) «si eres un escritor «contestario», término que no procede y debe ser «si eres un escritor «contestatario».

G – 2 «y que indaguemos cuales». Aquí la palabra «cuáles» es un adjetivo interrogativo y debe llevar tilde.

Y por último, en el título, al usar las iniciales de los Estados Unidos en duplicidad, las escribió sic: «EEUU», cuando lo correcto es así: EE. UU. cada bloque separado y con puntos en ambos. Señaladas estas faltas ortográficas, paso al análisis del artículo.

René Descartes Brochard y la duda

No hay duda alguna: El Pinocho del Bronx, con este trabajo político, ha querido sorprender a los amables lectores, crear una disyuntiva del criterio y, para ello, se ha valido de uno de los filósofos más prominente de la Edad Media, como lo fue René Descartes Brochard, (1596-1650) de nacionalidad francesa, matemático, físico y considerado como el padre de la filosofía moderna y de la geometría analítica. Sus dos obras cumbre fueron: «El discurso del método, en donde legó al mundo su controversial frase: «Cogito ergo sum» que en latín significa: «Pienso, luego existo» y «Meditaciones metafísicas».

El autor de este artículo, que cuestiono, lo ha usado como carnada política para esparcir, de manera sutil, sus aviesas propagandas mediáticas de la invasión Rusa en Ucrania, darle peso filosófico a sus defensas que él hace sobre el gobierno plutocrático de Vladimir Vladimirovich Putin Putina y aminorar la percepción del genocidio global a lo cual él está acostumbrado: Chechenia, Siria, Afganistán, Ossetia del Sur, Abjasia y ahora en Ucrania. Y, obviamente, se vale de la famosa «duda» de René Descartes Brochard, para tratar de minimizar ante la opinión mundial, el fracaso o -como dice el distinguido comentarista Sr. Francisco Álvarez- «el papelazo» que ha hecho el ejército de Moscú ante un enemigo inferior como es el ejército ucraniano.

Es por esas razones, que trata de sembrar la duda de René Descartes de cara a los lectores para que cuestionen las noticias, opiniones, criterios o juicios que hagan de la guerra, articulistas, periodistas, diarios, etc., que de una manera u otra, critican la grosera, absurda, cuestionable y desacreditada invasión rusa a Ucrania con sólidos criterios, de una nación libre, soberana y que tiene el derecho como cualquier otra de elegir su destino y escoger a sus amigos y rechazar al enemigo que la ha zaherido a lo largo de la historia: la Rusia imperial.

La duda

La duda no es una debilidad, es el camino al conocimiento. Y es también el camino a la innovación y en eso estamos consciente. Ahora bien, dudar no implica estar en la indecisión permanente. Dudar significa, por igual, estar abierto a cambiar de opinión, pero con argumentos fundados que respalden ese cambio.

Y eso, precisamente, es de lo que carecen los comunistas como este camaján y Pinocho del Bronx, porque viven argumentando, de manera muy pueril, el fracaso de todo lo que ha representado el socialismo en la historia. Por eso, reflexiono con lo dicho por Sir Winston Leonard Spencer Churchill, cuando manifestó: «Aquellos que nunca cambian de opinión, nunca cambian nada». Y les pregunto: ¿Han visto, leído o escuchado a los comunistas admitir sus errores y fracasos? En la vida de los seres vivos, hay tres tipos de dudas con las cuales debemos lidiar: la duda escéptica, la cartesiana y la íntima y síquica.

En síntesis, el ejercicio de dudar es un estilo de vida. Es el estamento que nos permite edificar nuestro pensamiento crítico. Dudar -agrego yo- de manera razonable, es nuestra manera de estar en el mundo, porque ella es el reflejo de nuestra forma de ser. Pero, no se puede dudar sin ser un ente reflexivo, tolerante, abierto, con un ego controlado e incluso, con cierta capacidad empática hacia los que te hacen dudar. El Pinocho del Bronx, ni tiene empatía, su ego es desbordado, no es tolerante -como buen comunista- y odia y repudia todo aquello que no gira en torno a su ideología porque es un resentido social.

Cogito ergo sum: «Pienso, luego existo»

Hay criterios, afirmaciones o frases que suelen ser trascendentes en el discurrir de la vida del ente humano. Algunas llegan adquirir categoría de tontas o pueriles en su semblanza de simpleza. Hay otras que adquieren jerarquía que concitan una transformación en el pensamiento y hasta causan, en cierta forma, confusión al ser incomprendida en su magnitud. Este es el caso de la frase que escribiera René Descartes Bronchar, en su obra: «El discurso del método».

Y he aquí, en esa frase tan controvertida que marcó un antes y un después en la filosofía de la Edad Media, que nos conlleva a preguntarnos: ¿Pero, pienso porque existo o existo porque pienso? Y, esta en la gran interrogante que nos dejó como tarea filosófica el prominente filósofo René Descartes, y cuya frase, el Pinocho del Bronx, la ha revertido como título de su artículo, obviamente, para ajustarla a sus intereses políticos.

Como no soy ni filósofo, ni académico, pero un ente con cierta capacidad de analizar y exponer mis propias conclusiones ante algunas disyuntivas del pensamiento, me siento con el derecho a exponer mis consideraciones en torno a la misma. En consecuencia, soy de los que opinan y cree, que el ser humano piensa porque existe y que no existe porque piensa. El dilema es profundo, pero me acojo a ciertos ejemplos que le dan vitalidad a mi adhesión.

A tono con el postulado anterior, les pregunto a los amables lectores y a los que se sienten indecisos ante este dilema filosófico que nos dejó René Descartes, ¿Y las personas que se encuentran en un coma profundo e irreversible, piensan? ¿Y aquellos que están en un estado vegetativo? El criterio médico generalizado es que no y sostienen que si no hay actividad cerebral no se pueden pensar. Y aquí, asoma la gran interrogante: ¿Esas personas existen porque no han sido declaradas muertas? Sí, existen porque legalmente no han sido declaradas fallecidas, pero no pueden pensar porque no hay actividad cerebral. ¿Estamos?

Epílogo

Me luce que sería más saludable al lector, que el Pinocho del Bronx y los camajanes y camaleones marxistas como él, en vez de usar la filosofía de René Descartes Brochard para manipularla a su favor y desvirtuar los conceptos filosóficos de la misma, no explicaran lo siguiente:

1.-) ¿Por qué fracasó el pronóstico del Manifiesto Comunista, (1848), hace 175 años, que establecía que el capitalismo iba a derrumbarse y las desigualdades sociales iban a desaparecer, sucediendo todo lo contrario: cayó el Muro de Berlín y colapsó la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS)?

2.-) ¿Por qué no existe una nación bajo la égida de una economía marxista, que haya alcanzado la meta del desarrollo económico, político, social y sea modelo a seguir?

3.-) ¿Por qué no se da el fenómeno de la migración multitudinaria de personas como es frecuente en los Estados Unidos y la Unión Europea, hacia una nación socialista buscando mejor suerte, desarrolllo personal, familiar y progreso económico?

4.-) ¿Por qué la claque gubernamental de los regímenes socialistas y otros que imitan esas dictaduras izquierdistas, no se abstraen del uso del ahorro personal de la moneda capitalista y neo liberal, y optan por no usar los bienes y placeres que nos brinda la teoría de Adam Smith Douglas?

