No pienso, luego existo (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

“No pienso, luego existo manipulado por los periodistas parásitos o mercenarios al servicio de Rusia o los EE.UU. Este debió ser el encabezado del presente artículo; pero, dado que un título tan largo no es apropiado para un periódico, entonces, lo publico con solo: No pienso, luego existo manipulado por Rusia o EE.UU. De todas maneras, la idea central es, que si no pienso, existo manipulado, esclavizado y estupidizado por los periodistas parásitos o mercenarios al servicio de Rusia o EE.UU. Hecha esta aclaración, vayamos al tema de hoy.

A – “Pienso, luego existo”, es la famosa frase del filósofo René Descartes con la cual se empezó a desmoronar todas las convicciones que se habían asumido como verdades absolutas durante la Edad Media. Es decir, se comenzó a dejar atrás las viejas ideas de la Edad Media, en mayor medida fundamentadas en la autoridad y la tradición de las llamadas sagradas escrituras católicas. Desde entonces se sentaron las bases para la adquisición de conocimientos nuevos y verdaderos, mediante el uso de la lógica en el razonamiento, pero sin confiar en nuestros sentidos ni en nuestro intelecto.

Con la frase (Pienso, luego existo), Descartes inició el racionalismo y la filosofía moderna. También, con ella se inició una nueva forma de ver la vida y el mundo.

B – Si no me equivoco, hay una mayoría mundial que está de acuerdo con el predicamento bíblico: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Pero, ¿quiénes conocen la verdad? Para dar con ese aforismo bíblico, hay que aplicarse a conocer de dónde venimos, a que vinimos y hacia dónde vamos; cosas éstas, hasta ahora sin respuestas, aunque para algunos, todo queda contestado con la frase: “polvo eres y en polvo te convertirás. En todo caso, para llegar a la verdad, hay que tener los conocimientos de lugar y saber pensar, pero para saber pensar hay que ser dueño de los atributos mentales, intelectuales y espirituales planteados precedentemente por René Descartes.

C – En este contexto es útil recordar la premisa del psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung en torno a pensar: “Pensar es difícil; por eso la mayoría de la gente prefiere juzgar”. Del pensar, lo mismo dijeron Emerson y Henry Ford: “Pensar es la tarea más difícil del mundo”. Este último agregó: Quizás esa sea la razón por la que haya tan pocas personas que no practican el pensar.

D – Por otro lado, para conocer la verdad en una materia científica, hay que dominar la materia de que se trate. Para llegar a ese entendimiento hay que estudiar, investigar, analizar, reflexionar, saber pensar dudando en todo tiempo, teniendo en cuenta, que si pensar es difícil, escribir también lo es, y más, cuando se trata de asuntos políticos donde los fanatismos y la ignorancia se desbordan en pasiones y brutalidades que ofuscan la lógica que debe primar en todo razonamiento que nos lleve a conclusiones realistas.

E – En esta meditación tampoco olvidemos las palabras del filósofo Jean Jacques Rousseau: “Pensar colectivamente es la regla general. Pensar individualmente es la excepción. Tampoco omitamos la sentencia del estadista Sir Francis Bacon: “Quien no quiere pensar, es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde”. Y remato: si no buscas la verdad, morirás perdiendo la categoría de hombre libre, y en tu paso por este mundo, quedarás a nivel de lombriz de tierra.

F – Por último, si eres un escritor contestario, para que vivas en paz, jamás discuta religión ni política con un fanático que en su ignorancia se cree sabio, y por ende, conocedor de todas las respuestas. Si discutes con gente así, te expones a perder tu precioso tiempo, sin que lo inexorable de una ley física, química, biológica o social pueda ser modificada.

G – Para más, en el análisis de los asuntos políticos ha de tenerse en cuenta la premisa siguiente: “En política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, en lo que, las que no se ven, por lo general son más importantes que las que se ven. Pero para ver esas cosas que no se ven, hay que profundizar en el análisis, y para ello, hay que tener unos conocimientos que la mayoría de las personas no tienen”. Leídos los párrafos precedentes, prosigamos con el tema que nos ocupa.

“No pienso, luego existo manipulado por los parásitos que trabajan en los medios de comunicación”,

1- A esta altura de mis reflexiones, mis lectores se estarán preguntando: ¿a qué vienen las cuartillas anteriores en un texto que tiene un título relativo a los medios masivos de comunicación?

2 – Como podemos inferir del preliminar de esta entrega, para llegar a la verdad de las cosas, Descartes propone que seamos escépticos, que dudemos de todo conocimiento adquirido y que indaguemos cuales son las fuentes nutricias de ese conocimiento adquirido. Descartes también plantea, que es imprescindible la sanidad del estado mental, la solidez intelectual y espiritual del investigador, porque lógicamente, los idiotas, los ignorantes, los fanáticos, los perversos, los deshonestos, los que tienen falencias cognitivas estructurales, jamás podrán racionalizar para conocer la verdad de las cosas, máxime, cuando se trate de asuntos políticos.

3 – Aplicando el método cartesiano para analizar la guerra que en el presente se desarrolla en Ucrania, derivamos, que los foristas que al pie de mis artículos se despachan con insultos soeces, lo mismo que los dos fundamentalistas que publican artículos sobre este conflicto, con escritos estructurados con una sarta de mentiras y sazonados con el anticomunismo que practicaban Trujillo y los demás tiranos que azotaron a nuestra América, ellos no reúnen las condiciones intelectuales, ni mentales, ni espirituales ni morales de las que hablan Descartes, Carl Jung, Emerson, Henry Ford y otros, para categorizarlos como pensadores y por ende con el bagaje intelectual requerido para discernir con propiedad sobre la guerra en Ucrania.

4 – Definitivamente, ellos no conocen sobre geopolítica, es decir no son doctos en economía, ni historia universal, ni en geografía, etc. Pero además, por el fanatismo que los estupidiza, y que torpedea su sanidad mental y espiritual, los mencionados forista y escritores, no tienen la capacidad para dilucidar con conocimiento de causa y con justicia sobre las motivos que le han dado origen a la guerra que actualmente se está llevando a cabo en el territorio de Ucrania.

5 – El pensamiento de un pensador, camina, gira, recorre, vuela y se desplaza a velocidades fantásticas; y tal como sugiere Descartes, duda y cuestiona buscando otras versiones y respuestas. Al contrario, el pensamiento de un no pensador, permanece estático y frizado; se conforma con lo que otros le han inducido. Por ejemplo, cuando se dice que Putin es un carnicero, que ha cometido crímenes horrendos contra la humanidad y que es un violador del derecho internacional, el no pensante acepta estas acusaciones literalmente al pie de la letra, en cambio, el pensador duda y usa de la lógica para confrontar estas acusaciones con otras hipótesis, y al efecto plantearía: ¡anja! ¿acaso en las masacres que occidente hizo en Vietnam, Laos, Camboya, Filipinas, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia, Siria, etc., no hubo crímenes de lesa humanidad, carnicerías enormes y violación al derecho internacional? Entonces, ¿Putin es un demonio, y George Bush hijo, un santo?

6 – En este contexto, cuando se habla de que Rusia se opone a que Ucrania ingrese a la OTAN, y que con la invasión de Rusia a Ucrania se ha violentado la libre determinación de ese país, de inmediato, el pensador reflexiona y trae a colación, el por qué solo hay reclamos para la libre determinación de Ucrania, más no así para Cuba, Venezuela y otros países. Por igual, el pensador cuestiona, el por qué se critica la invasión de Rusia a Ucrania, pero se calla la grosera invasión de Israel a Palestina. También, el pensador trae a colación, que si se condena a los países por ser invasores, los Estados Unidos se ganan por mucho la condena perpetua. Pero como el pensamiento de un pensador es dinámico, por ello, en torno a este tema se sigue cuestionando, y al efecto se pregunta a sí mismo y a otros: ¿cuál sería la reacción de los Estados Unidos, si Rusia decidiera poner bases nucleares en México, Cuba o Venezuela, con las que pudiera ser atacado desde tan corta distancia?

7 – En estas reflexiones y cuestionamientos, no debe faltar, razonar en torno a la tesis que se han inventado los imperialistas para denostar el socialismo que se ha querido implantar en Cuba, Venezuela y otros países. Ante la pobreza, carencia y dificultades en que se desarrolla la vida en esas naciones, el pensador razona, que las mismas se deben a los famosos bloqueos económicos, financieros y mercantiles impuestos por las élites estadounidenses y europeas. El no pensante, simple y llanamente culpa al socialismo de tales calamidades. Y ni por asomo, hurga en los motivos por los cuales los países del llamado “Tercer Mundo”, son tan pobres sin ser socialistas. Ni siquiera el dramático caso de Haití mueve a los no pensantes a reflexiones. Estos nunca se preguntan, ¿por qué tanta atención para Ucrania, y tanto abandono e indiferencia para Haití? ¿Hubiese sido lo correcto por parte de Rusia, dejar que Ucrania ingrese a la OTAN, y que instalara en su territorio bases nucleares?

A modo de conclusión

A – Si con todas las informaciones que se tienen sobre la guerra que se está librando en Ucrania, usted aún no se ha dado cuenta que la misma “fue provocada” por Occidente con el objetivo de destruir la Federación Rusa, para con ello evitar que nuestro mundo sea multipolar, ¡tal como debe ser!; y si usted insiste en la simpleza de que Rusia invadió a Ucrania, “sin ser provocada”, entonces, usted y todos los piensan así, no piensan por sí mismo, sino que otros piensen por usted.

B – Luego, usted y todo ese conglomerado que piensa como usted, existe manipulado por los medios masivos de comunicación al servicio del establishment mundial del capitalismo neoliberal; peor aún, si usted y los que piensan como usted, se nutren de los dos sofistas aludidos, que escriben barrabasadas sobre la guerra que nos ocupa, entonces, su caso, y el de los demás que piensan como usted, adquiere la categoría de lo patético y macabro. Para uno dejarse manipular por semejantes dinosaurios, hay que estar a nivel de lombriz de tierra. Entonces, si no tengo la capacidad para pensar por mí mismo, es porque existo manipulado por los parásitos que actúan en los medios de comunicación. Los mismos señalamientos y calificaciones tengo para estos malos dominicanos que aún andan detrás de aquellos políticos ladrones, apoyándolos, para que con su voto y del de sus conciudadanos, estos traidores a la patria, regresen al poder.

C – Para finalizar, les digo una sola cosa a los seguidores de los dos escribidores aludidos: sigan con sus ideas, porque yo no voy a perder mi tiempo ni a gastar mis energías discutiendo este tema con ninguno de ustedes; cosa que hago por lo mismo que estableció Mark Twain: “Nunca discutas con un idiota, porque te hará descender a su nivel y ahí te vencerá por experiencia”.

A mis lectores, que reflexionen y lleguen a sus propias conclusiones, teniendo en cuenta, todo lo expuesto por René Descartes y que una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad, en la cabeza de los descerebrados.

of-am