Reino Unido considera ilegales ataques EU a lanchas en Caribe
LONDRES.- Reino Unido interrumpió los intercambios de inteligencia con Washington debido a los ataques contra barcos que, según la administración Trump, son operados por cárteles de la droga que introducen contrabando en EE.UU.
Las autoridades británicas dicen que es muy cuestionable la base legal de esos ataques.
El Reino Unido, que desde hace tiempo alberga puestos de escucha y vigilancia en sus territorios caribeños como parte de la alianza de inteligencia Five Eyes, llevaba años ayudando a Estados Unidos a rastrear embarcaciones sospechosas de narcotráfico para que puedan ser interceptadas por los guardacostas estadounidenses, sus tripulaciones detenidas y su cargamento incautado.
Hoy, Londres teme que seguir proporcionando información sobre objetivos le convierta en cómplice directo de lo que considera cada vez más ataques militares potencialmente ilegales, que han dejado 75 muertos desde que comenzó la operación en septiembre.
DOS NUEVOS ATAQUES
La noticia llega mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciaba en X que se habían llevado a cabo dos nuevos ataques en el Pacífico oriental durante el fin de semana, en los que murieron seis presuntos narcotraficantes a los que describió como “terroristas de cártel”
Hegseth defendió la operación insistiendo en que “nuestras agencias de inteligencia sabían que estos buques estaban asociados con el contrabando de narcóticos, transportaban narcóticos y transitaban por una ruta de tránsito conocida para el tráfico de narcóticos en el Pacífico Oriental”
En un mensaje en X, subrayó que “se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas” en aguas internacionales y había tres narcoterroristas varones a bordo de cada buque. Los seis resultaron muertos. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida”.
sp-am
TRUMP AYUDE A LA NARCO LANCHA A LLEGAR A INGLATERRA . SI UN PROBLEMA NO TE AFECTA A TI ,Y A MI SI …PUES DEJAME SOLUCIONARLO .NO ME.APOYE ,NI TE VAYA CONTRARIO A MI ..ESO ES TENER DIPLOMACIA . YO COMO DOMINICANOS Y SABIENDO QUE MUCHAS DE ESA DROGAS TIENE COMO DESTINO MI PAIS ,DONDE VIVEN MIS FAMILIARES ,ESTOY 1000000000% DE ACUERDO
SI YO FUERA TRUMP , ESCORTO LA NARCO LANCHA Y LA AYUDO A LLEGAR PROXIMO A REINO UNIDO .A VER QUE ES LO QUE LA CHIVA MASTICA
CUANDO LO SALVARON DE HITLER NO SE OPUSIERON NI FRANCIA ,APOYADORES DE NARCO ESTADOS Y DICTADORES COMANDANTE TRUMP SIGA CON TODO EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE GUERRA QUE USTEDES SON LOS MEJORES DEL MUNDO
CLARO PORQUE PARA ELLOS LA DISTRIBUCIÓN DE DROGA EN EL MUNDO SÍ ES LEGAL. PERO TRUMP ESTÁ DEFENDIENDO Y PROTEGIENDO A LA HUMANIDAD DE ESA DROGA DIABOLICA QUE ATANTO SERES HUMANOS MATA TODOS LOS AÑOS Y QUE ESTA ARRASTRANDO A LA JUVENTUD CON LA COMPONENDA DE MUCHOS GOBIERNO LLA ESTÁN SALIENDO A DEFENDER EL TRÁFICO DE DROGA POR EL MUNDO. O QUE A ELLOS TAMBIÉN LES AFECTA Y QUIEREN QUE LE SIGA LLEGANDO TRUMP ES UNA DEFENSA A TODOS LOS BUENO DE LA HUM
tu si habla mielda. k lo k ta protegiendo a la humanidad si presisamente gringostan es quien invento hacer esa droga. polque mejol no pone a vende platano en un triciclo antes de ponerte a escribir estupideces.
De acuerdo. Es ilegal atacar lanchas en la zona del ilegal dictador, narcotraficante, asesino y torturador Guagüero Podrido, que perdió por 5 millones de votos y debe ser decapitado.
campesino embullao
Recuerdan esto:
AHORA SI ME ESTÁ GUSTANDO ESTO YA QUE TRUMP DECÍA ALGO PARECIDO CON IRAN Y LUEGO VINO EL TABLAZO, YO REQUETE JURABA QUE NO IBAN A ATACAR VENEZUELA PERO CRE.O QUE ME EQUIVOQUÉ, MR. TRUMP ASEGURE SE DE FUMIGAR ESAS PAGAS COMUNISTAS QUE NO QUIEREN ENTREGAR EL PODER CUANDO PIERDEN LAS ELECCIONES.
Eso lo escribió el NIÑO.
Que le estará gustando ahora?
Necesito que Donald Trump investigue en Haití sobre un laboratorio de droga y una finca de mariguana de los Rico de pieles blancas de Haití porque hacen días que eso circula en la redes de Haití y aún la prensa de RD a dicho algo de eso
CUANDO LLEGARA EL DIA QUE UN ALIADO DE RUSIAPERRRA O CHINA FENTANILO MOSTRARAN LA MISMA INDEPENDENCIA Y CRITICARAN ALGO DE ESAS DOS BASURAS DICTATORIALES? NO DISQUE EUROPA ERA PEON DE EEUU, ERAN SERVILES? YA VEN LACAYOS DE EXTREMA IZQUIERDA, ENERGÚMENOS COMUNISTAS, FOCAS TROPICALES QUE LOS AUTENTICOS Y UNICOS LACAYOS SON USTEDES CON SU DOBLE RASERO Y SU ACTUAR DE FOCAS AWW AWW AWW AWW, ASI QUE SIGAN LAMIENDO BOTAS Y PIDIENDO CADENA PARA SU LENGUA
AL CONTRARIO MOJ💩N ….CUANDO EL BARCO SE HUNDE LAS RATAS HUYEN PUES SABEN LO QUE VIENE PERO SUCEDE QUE EL MAR ES BIEN GRANDE Y NO TIENEN EN QUE FLOTAR….LA MUERTE SERA LENTA Y ANGUSTIANTE TANTO PARA EL CAPITAN Y LOS PIRATAS……MOJ💩N
COME 💩
Drogalandia se va quedando SOLA
Es que esos ataques son evidentemente ilegales conllevando al Sr. Donald Trump a ser llevado a La Haya.
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good earning opportunity. tab for more detail thank you……..
Just join This Website ——-⫸ 𝐖𝐰𝐰.𝐛𝐢𝐠.𝐫𝐢𝐜𝐡𝐣𝐨𝐛𝟐.𝐜𝐨𝐦
Muy bien vamos por Petro narco
REINO UNIDO DE DELINCUENTES ESO ES LO QUE SON
Si la metieran para Inglaterra, ahí estarían de acuerdo
Claro ,como un % muy mínimo de esa droga llega a Inglaterra. Yo como dominicano estoy 1000% de acuerdo ,porque muchas de esa drogas llega a mi país. DE LAS POCAS COSAS QUE APOYO DEL GOBIERNO DE USA , ESTA ES UNA .
Los europeos saben muy bien lo que significan todos estos asesinatos, y se están desligando públicamente con Estados Unidos. Están claro, que el responsable irá al banquillo de los acusados, tarde o temprano. A Mister Donald, no lo salva no su médico. Genocidio en Gaza, Pedofilia, y asesinatos extrajudiciales.
CUPONERO MIER DA ASI SON LOS DROGADICTOS Y NARCOS COMO TU
Claro es como la invasion de aqui..siempre sera apoyada por Traidores..y claro democratas..
Trump defiende su pais como nadie..un nacionalista y patriota a capa cabal…
Los demas quieren la destrucion de los USA..Donde viven 2 millones de Dominicanos que ayudan a la Republica con sus remesas..