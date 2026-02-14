Reino Unido, Alemania y Francia acusan a Rusia asesinar Navalni

MADRID, 14 Feb.- Los gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.

«Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina», en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cinco gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.

La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cinco gobiernos, que recuerdan que «no se encuentra de forma natural en Rusia».

Rusia, recuerdan, afirmó que Navalni murió por causas naturales, «pero dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas de los que se informó, el envenenamiento es la causa de su muerte con una alta probabilidad».

Navalni, recuerdan, ya fue envenenado en 2018 cuando estaba en Salisbury, en Reino Unido, con el agente conocido como Novichok y más tarde nuevo cuando estaba ya en prisión en el Ártico ruso, según el comunicado. «En ambos casos solo el Estado ruso tenía los medios combinados, los motivos y el desprecio por la legislación internacional suficientes para perpetrar estos ataques», han señalado.

Las cinco capitales europeas piden por ello que «Rusia rinda cuentas por sus reiteradas violaciones de la Convención de Armas Químicas» y en este caso en particular por el incumplimiento de la Convención sobre Armas Biológicas y de Toxinas.

Así, los representantes de los cinco países ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy a su director general, el español Fernando Arias, «para informarle de este incumplimiento de la Convención de Armas Químicas». «Asimismo nos preocupa que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas», han añadido.

«Nosotros y nuestros socios nos aseguraremos que se activan todas las vías a nuestra disposición para que Rusia rinda cuentas», han adelantado.

of-am