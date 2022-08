Cuando un país soberano sujeto del derecho internacional decide emprender un proceso de Reforma y Modernización del Estado, no es más que la actualización del aparato del mismo, compuesto por leyes, instituciones y recursos humanos

Todos los países lo hacen, pero aquellos denominados en vía de desarrollo, son los más necesitados. Tal es el caso de los países latinoamericanos y República Dominicana por excelencia. Todos estos países comparten el denominador común de los regímenes democráticos, pero presidencialistas, donde el jefe del Estado, salvo algunas excepciones, es también el que dirige el gobierno y la administración pública.

República Dominicana empezó su actual modelo de desarrollo institucional en la segunda mitad de la década de los 90, específicamente en 1997 con la creación de la Comisión Permanente para la Reforma y Modernización del Estado, la cual sirvió de sostén para una posterior reforma tributaria y arancelaria que incluyó la fusión de varias instituciones con funciones semejantes como lo eran Impuesto sobre la Renta y Rentas Interna. fue así como nació la Dirección Nacional de Impuestos Internos (DGII).

Posteriormente fue llevada a cabo la primera gran reforma del sistema de justicia con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y Carrera Judicial.

Desde aquel momento a la fecha República Dominicana ha tenido cuatro presidentes y todos han hecho grandes aportes en materia de modernización de la administración pública, sin embargo, la estructura propia del estado solo fue tocada a profundidad mediante la reforma constitucional del año 2010, donde se tocaron casi todos los aspectos y temas que componen una Constitución.

Ahora queda por cuidar los detalles y profundizar en aquellas reformas pendientes. asimismo se precisa que el actual gobierno a través de la Procuraduría General de la República corrija de inmediato el cobro compulsivo de impuesto por concepto de multas de tráfico.

No es correcto que un ciudadano que solicite ante la PGR un Certificado de No Antecedentes Penales, si este tiene multa de tráfico por pendiente, no se le emite el servicio hasta tanto no pague la multa en Banreservas. Lo correcto es que el gobierno eficientice las instituciones afines al cobro de tributos.

De Igual manera, el gobierno debería permitir que los empleados públicos puedan recibir el cobro de sus sueldos y salarios en el banco de su elección y no de forma impositiva en el banco del estado. Se supone que el gobierno tiene control del sistema financiero nacional a través de la Superintendencia de Banco.

jpm-am