Reforma en Justicia, pero en planta baja

La lentitud de la Justicia en República Dominicana convirtió las prisiones preventivas en condenas anticipadas.

Son, para colmo, las únicas condenas que existen para la enorme mayoría de los casos que involucran al imputado sin poder o a personajes de relevancia. Da igual.

La condena no es condena hasta que no está firme. Creo yo.

Eso me enseñó mi (EPD) padre, Dr. Sánchez Báez, pero aquí no se respeta ni la Constitución, ahora un dictamen de un juez.

Cuando finalmente un caso tiene sentencia, se abre una instancia de recursos donde los expedientes suelen eternizarse en manos de Casación o de la Corte Suprema, que no tienen plazos para resolver.

Así, las causas que logran llegar a una condena entran en un limbo y las sentencias jamás se ejecutan.

Por ejemplo, Carlos Menem en Argentina, recibió, hace cuatro años, una pena de cuatro años y medio de prisión por hechos que ocurrieron hace 27 años (el caso «sobresueldos»), pero todavía no empezó a cumplir la sentencia porque está pendiente, desde hace un año y medio, un recurso extraordinario en la Corte.

En R.D, Ángel Rondón enfrenta distintas causas penales, pero la más avanzada es la conocida como «la ruta del dinero», el caso en el que está acusado del lavado de más de 92 millones de dólares, una causa donde no se le incautaron bienes, ni se le incautaran, ya no tiene nada a su nombre ni de testaferros, se convirtió en pobre al salir del apoyo del PLD, pero hace dos años y medio que su caso fue elevado a juicio oral, público y contradictorio y el juicio todavía no terminó.