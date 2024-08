Reforma constitucional: ¿último remiendo?

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Parte de la fortaleza de una Constitución, precisamente reside en la rigidez para su reforma, condición de la cual ha adolecido la Constitución dominicana a lo largo de su historia. Esta sigue siendo flexible, a pesar de sus más de treinta modificaciones.

Pues ninguno de sus reformadores jamás planteó rigidez alguna. No sea que más adelante le hiciera falta volver a cambiarla, “tontos no han sido ninguno”.

Pobre Carta Magna, comparada con “un pedazo de papel” en su tiempo, sus reformas, en interés del mandante de turno, se han festinado como la puta del pueblo.

Ante la propuesta de reforma planteada por el presidente. Por favor, tome la palabra y vayamos más allá de los cuatro puntos planteados, que a la Constitución le hace falta, a ver si de una vez por todas terminan los remiendos. Que sigan agitando los “pseudos” que movidos por los hilos opinan.

Ya se sabe, el buen dominicano es “maestro de todo y, profesor de nada”. Solo se echa en falta las verdades de los juristas afamados del patio, los copiadores de siempre, los que nunca toman a la Constitución americana como ejemplo.

¿Y la oposición? Bien gracias, con el grito al cielo, olvidaron las reformas de sus jefes en tiempos pasados. ¿Cuándo finalizan los remiendos?

Menú amplio

A pesar de eso, hay gustos para todos, el menú es amplio y goloso: Reformar la Justicia; Disminuir el número de diputados; Límites a la reelección presidencial, la unificación del proceso electoral, y lo que pueda aparecer más adelante en las negociaciones.

La intención del presidente es buena, pero es que de “buenas intenciones está sembrado el camino al infierno”.

Entre tanto, a sus señorías los diputados, “poca gracia les hace el cante” de bajarlos, demasiados privilegios se juegan. Que prepare la “Paca” el presidente, pues alguno habrá que incentivarlos si quiere su remiendo, nada, costumbre de la casa.

Poco importa si yo estoy o no de acuerdo, no me han preguntado, pero si se diera el remiendo, me gustaría ver planteadas futuras reformas a través de “Referéndum” Pues aquí en RD los presidentes y parlamentarios son “mañosos” desde que tienen mayorías, se les ocurren muchas bellaquerías, y la primera siempre es remendar la Carta Magna.

Por lo demás planteado, no son cosas de otro mundo, los Ministerios de Justicia existen en casi todos los países del mundo, el tema es no copiar los malos ministerios y, colocar por delante el respecto a la democracia, sin olvidar el contrato social de Jean-Jacques Rousseau.

¿Unir las elecciones?

Antes de los “Algoritmos” estaban unidas y, no pasaba nada. Que el presidente plantea 130 diputados, menos deberían ser, además de rebajarles el sueldo, convertirlos en funcionarios públicos y, quitarles el privilegio de inconstitucionalidad privilegiada que poseen para pensionarse.

Ahí sí no copian de otros países, no les conviene. Bueno, como invitado de piedra veremos cómo queda el negocio entre el presidente y los parlamentarios por la reforma.

De todas maneras, no nos afanemos, que si el presidente Abinader quiere, pasará el “remiendo”, y aunque se lo ponga más difícil a los que vengan, siempre aparecerán otros para quitar o seguir remendando.

No hay que pedir “peras al Olmo” pero me conformaría con un buen candado a la reforma constitucional, y no más de 130 diputados.

Para el Ministerio de Justicia, si queremos hacerlo bien, en Europa y Latinoamérica hay buenos ejemplos. Total es lo que siempre hemos hecho, copiar, incluido a veces malos ejemplos.

