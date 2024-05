Reflexiones de las elecciones de mayo 2024 en la RD

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La República Dominicana acaba de realizar unas elecciones presidenciales, senatoriales y de diputaciones calificadas de ejemplo para algunas democracias latinoamericanas pero que aún quedan muy atrás sobre las demandas de una gran mayoría, que pretenden que la democracia sea más participativa y por ende más transparente e inclusiva, pues solo el 54% de los electores de un padrón de 8,145,548 personas con derecho a votar ejercieron su voto.

Los partidos políticos mayoritarios que participaron, que fueron cuatro, de estos el Partido Revolucionario Moderno, PRM de Luis Abinader ganó con un 57%, el Partido Fuerza del Pueblo FP del expresidente Leonel Fernández Reyna obtuvo un 29%, el Partido de la Liberación Dominicana PLD obtuvo un 10% y el Partido Revolucionario Dominicano PRD del ex ministro de obras públicas Ing. Miguel Vargas Maldonado, obtuvo un 0.45% de los votos emitidos.

Según datos de la Junta Central Electoral con cierre al año 2024, el padrón electoral cuenta con 8,145,548 ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto y de ese total acudieron a votar 4,429,079 de los cuales se escrutaron 4,365,147 votos válidos, equivalente al 53.59%, ocurriendo una abstención de participación de ciudadanos del 46.41%. Esto nos indica que ese porcentaje no desea votar en gran mayoría el gobierno ni tampoco se vio atraído por las propuestas de las fuerzas políticas opositoras.

Si continuamos haciendo el análisis de las votaciones nos vamos a unas cifras escalofriantes, si dividimos los votos obtenidos por el PRM de 2,507,297 entre el padrón electoral obtenemos que solo el 30.78% de los empadronados votó por el partido de gobierno el 19 de mayo del 2024. Ahora nos vamos un poco más lejos, si dividimos esos votos del PRM entre el número de habitantes de la nación, que son 11,391,935 personas, entonces tenemos que el porcentaje con que ganó las elecciones el PRM, fue tan solo con el 22% de la población. Desde el punto de vista jurídico es legal ganar las elecciones con ese porcentaje, pero no es legítimo desde el punto de vista de la teoría del voto democrático.

De la misma manera en que afecta al PRM la legitimidad en la elección de candidatos por la falta de lograr que más del 50% de la población acuda al sufragio, en esa misma dirección apunta hacia los partidos de oposición pues estos no han tenido la capacidad para llevar la motivación a los ciudadanos y lograr el voto a favor de sus partidos y en estas elecciones los votantes no creyeron en el relevo, pues tampoco acudieron a votar por las nuevas ofertas electorales.

Esto se puede deducir, que hay una crisis en la credibilidad de los líderes políticos, pues partidos nuevos como, generación de servidores, opción democrática, Alianza País, no alcanzaron ni el 1% del favor de los electores. En ese orden se podría pensar qué hay una gran franja de los votantes que no ven que el sistema democrático está en peligro, un grupo de clase media alta y gran parte de clase media no observa ninguna propuesta nueva e interesante y decide no votar porque considera que es más de lo mismo.

Esta situación debe llamar mucho la atención sobre aquellos líderes que han luchado porque el poder del pueblo se exprese con más decisión y mayor participación en las elecciones para evitar que una minoría imponga gobiernos sobre una mayoría y que podría tener consecuencias imprevisibles, pues podría degenerar un régimen autoritario que en base a la imposición de una minoría por la infracción de la ley en las elecciones, como son la compra de votos a través de prebendas, favores, uso de fuerza y coacción. Se necesita que haya más controles y garantías para que la gente y ciudadanos comunes puedan ejercer el voto con más libertad.

Si bien es cierto, que el partido de gobierno obtuvo un 57% del 54% que acudieron a votar, equivalente a un 30.78% de los votos emitidos y con un 22% de la población total de la República Dominicana, en las elecciones del 19 de mayo del 2024, se sabe que, es una gran oportunidad del gobierno para seguir conquistando un mayor apoyo de los votantes y ejercer un gobierno que involucre más a los ciudadanos, desarrollando políticas públicas que converjan con los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, de lo contrario le estaría dando una oportunidad a la oposición para tomar el poder para el año 2028.

of-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.