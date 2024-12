Reflexionemos en Navidad

EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.

Feliz diciembre 2024, con la bendición de Dios y que en estas fiestas de Navidad reine la alegría, la unión familiar, la paz, el amor y sobre todo la solidaridad, pensamientos y reflexiones críticas, para superar la crisis en valores éticos y morales que hoy amenaza la familia, la sociedad y el estado. El período de la Navidad contiene en sí el final y el principio de cada año.

En este tiempo se pasa balance a los resultados del año vivido y se planifica para lo que esperamos en el siguiente. Se valora mucho el estar solo o acompañado en esta época, pues las personas se sienten más sensibles, más vulnerables, más humanos, en muchos casos por el cambio de temperatura, en otros casos porque es el período de mayores fiestas en el que nos sentimos necesitados de una compañía para compartir.

Los orígenes de las fiestas de navidad son esencialmente de cultura pagana y religiosa. La navidad es uno de los eventos más importantes y extraordinarios celebrados por el ser humano. Las fiestas navideñas, tanto para creyentes y no creyentes, constituyen un período importante para reflexionar, enfocado en trabajar y en poner nuestro granito de arena para tener un mundo mejor, olvidar nuestros problemas y reducir los conflictos sociales, los males del mundo, los sufrimientos de la humanidad, los peligros de hoy día, la violencia, y ver a los mandamientos del cristianismo como a la constitución de un país, que debemos cumplir y respetar.

Los dominicanos especialmente caracterizan la navidad por: encuentros cristianos en las iglesias, compartir con una familia pobre, lechón, pavo, fuegos artificiales, fiestas, borracheras, vestidos elegantes, regalos, canastas, decoraciones, luces, reencuentro de las familias incluyendo el regreso y visitas de los dominicanos que residen en el extranjero.

Paralelamente a las fiestas de navidad los paganos celebran de manera desordenada y sin ningún sentido religioso, resaltando el hedonismo, pero insertado en la misma festividad navideña de una forma libertina y un poco corrupta, con excesos de todo tipo en bebidas, drogas, promiscuidad, alimentos, bailes, borracheras, escándalos, extravagancias, vanidad y fantasía. Debemos destacar que es la época en la que más promoción se le hace al consumismo provocando un despilfarro de regalos, propiedades y alimentos, olvidando a aquellos que tanto lo necesitan y mueren de hambre cada día en todo el mundo.

Los Diez Mandamientos, deben ser tomados en cuenta tanto para una doctrina moral como para una organización social y ordenada; ellos vendrían a dar solución a los conflictos sociales del mundo o de la humanidad. Es un sistema sencillo de normas que nos ayudaría a vivir en paz, a respetar a los demás, a tener esperanza divina, a ser solidarios con los demás.

Se evitarían las guerras, los engaños, traiciones y cumpliríamos fácilmente con nuestra meta al nacer, alcanzar la felicidad. Tendríamos un equilibrio de cuerpo, mente, alma y espíritu. No importaría religión, no importarían leyes, no importarían ninguna de las diferencias del mundo, ni color de piel, ni posición social, ni cultura; simple y sencillamente cumpliendo y respetando los principales mandamientos y doctrina del cristianismo, serías mejor personas, con felicidad:

Amarás a Dios sobre todas las cosas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. No codiciarás los bienes ajenos. En la Biblia, MARCOS 12, 30 y 31 “El principal mandamiento es: Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: Amarás á tu prójimo como a ti mismo. “No hay otro mandamiento mayor que éstos”.

La Biblia, en Corintios 13, La preeminencia del amor, nos habla de la fe, la esperanza y el amor, afirma claramente que el amor se sobrepone a todo y nunca deja de ser. Jesucristo dio su vida por amor a la humanidad y nos legó: “amarnos los unos a los otros o amar al prójimo como a uno mismo”.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.