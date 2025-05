Cabo Rojo y Puerto Plata en RD recibirán en junio 26 cruceros

PUERTO RÍO, HAINA, República Dominicana.- Los puertos dominicanos Cabo Rojo y Puerto Plata (Amber Cove y Taino Bay) recibirán en junio de 2025 la llegada conjunta de 26 cruceros para convertirse en principales protagonistas de la temporada.

Así lo confirmó la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), al anunciar el número de atraques programados para el próximo mes.

El puerto de Puerto Plata, considerado uno de los destinos más atractivos para el turismo de cruceros en la región norte, recibirá múltiples naves de grandes líneas como Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line y MSC Cruises.

En paralelo, Cabo Rojo, en el suroeste del país, continúa afianzándose como un nuevo polo de desarrollo portuario y turístico al acoger embarcaciones de Royal Caribbean y otras navieras de prestigio internacional.

MOTORES CLAVE DEL TURISMO MARÍTIMO

“Cabo Rojo y Puerto Plata se consolidan como motores clave del turismo marítimo dominicano¨, afirmó el director ejecutivo de APORDOM, Jean Luis Rodríguez.

Señaló que la programación ¨evidencia el impacto de las inversiones en infraestructura portuaria y la confianza de la industria global en nuestros destinos”.

Entre las embarcaciones confirmadas está el Norwegian Aqua, Carnival Mardi Gras, MSC World America, Adventure of the Seas y Oasis of the Seas, que traen consigo miles de visitantes, lo que dinamiza la economía y a las comunidades receptoras.

La APORDOM reiteró su compromiso con la excelencia en la gestión portuaria al impulsar la modernización de los terminales, con altos estándares de seguridad, y la promoción de una visión de desarrollo sostenible con impacto directo en el turismo, el empleo y la inversión.

Ese crecimiento forma parte de la estrategia nacional para posicionar a la República Dominicana como un hub de cruceros del Caribe, respaldado por alianzas público-privadas y una planificación integral entre los actores del sistema portuario.

