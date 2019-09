Recuperemos la valentía para vencer la dictadura

EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.

“Vivimos en una sociedad de persecución, donde la gente es mucho más cómoda siendo victimizada que en realidad defendiéndose ellos mismos.” Marilyn Manson

“La dictadura (del latín dictatūra) es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo (dictador), La dictadura constitucional es la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad se denomina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral” o la corrupción generalizada y la complicidad con el mal en todas sus manifestaciones que actualmente se vive en el país.

En cualquier época o escenario de nuestro país, a excepción de los breves gobiernos de Ulises Fco. Espaillat, General José D. Valverde, Juan Bosch y Antonio Guzmán, hemos tenido dictaduras, con una u otras diferencias o circunstancias particulares.

Si usted no es parte de esto, no sea rebaño. ¡Despierte!

Los dominicanos han decidido entregarse a la cobardía permitiendo el surgimiento de un nuevo régimen de dictadura, alimentado por la pérdida de valores éticos y morales, por el crimen organizado (la corrupción, el lavado, el sicariato, el narcotráfico y demás crímenes), con la complicidad, con la indiferencia y con la irresponsabilidad del cuarto poder, los mass medias.

Para garantizar una democracia verdadera debemos tener un equilibrio en los poderes del Estado. Durante 175 años nuestra democracia ha sido raquítica y de seguir estaremos en retroceso, pues todos los poderes del Estado están de un solo lado, en una sola mano. A los medios y sus comunicadores les toca jugar su papel: servir de contrapeso a los demás poderes del Estado. La historia no se construye sola ni de teorías, se construye con hechos, con acciones.

Necesitamos transformar nuestra realidad, esta situación de democracia raquítica. Para ello contamos con aproximadamente el 85% de la población: el 60% de los no votantes, que son indiferentes o contrarios al sistema, y el 25% de los que no están en edad de votar. Somos una mayoría casi absoluta, pero no nos damos cuenta de ese poder, de esa realidad.

Es irracional, incomprensible que un 15% aproximadamente de los politiqueros sean los que deciden, delegando todo el poder en un solo hombre: el presidente monarca, moderno dictador, el que reina. Para enfrentar esta triste realidad sólo necesitamos un cambio de actitud, disposición, y voluntad firme. ¡

El régimen dictatorial está en su buena y los masoquistas, ignorantes, mediocres y lisonjeros lo justifican, haciéndose cómplices con ello. La única forma para librarnos de esta dictadura es enfrentando el poder con sabiduría e inteligencia.

No hay arma más poderosa que un pueblo unido firme y decidido a desarrollar un proyecto de nación. Ojalá que los hombres despierten el valor; ojalá que las mujeres estimulen el valor; ojalá que los jóvenes renazcan el valor; ojalá que El Todopoderoso nos derrame el valor, y que ayude a cada quien a encontrar la valentía que necesita para transformar nuestra sociedad.

¡Despertemos! Pueblo dominicano, no permitamos un régimen dictatorial, como el que estamos viviendo en un Estado Policía, las instituciones recaudadoras son hoy el SIN de Trujillo ayer. Defiende tus libertades y tus derechos. ¡Despertemos!

La valentía es afrontar los problemas y amenazas con firmeza sin importar las consecuencias.

Nuestra República esta padeciendo la peor crisis económica e institucional de nuestra historia. Si no la enfrentamos correremos el riesgo de desaparecer como sociedad.

«En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.» Gandhi

“O vivimos todos juntos como hermanos, o pereceremos todos juntos como idiotas” Martin Luther King.

of-am

