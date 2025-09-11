Reconocen visión empresarial José Miguel y Roberto Bonetti

Con una trayectoria de más de siete décadas, la distinción valoró los aportes realizados por los hermanos a través de Grupo SID y sus empresas –MercaSID, Induveca, Induspalma y Escogido– al desarrollo social y económico.

SANTO DOMINGO. – En el marco del 62 aniversario del Club Mauricio Báez, los empresarios José Miguel y Roberto Bonetti Guerra fueron reconocidos por su visión empresarial, su compromiso social y sus aportes a la construcción de una República Dominicana más competitiva.

Al recibir la distinción, José Miguel Bonetti, presidente del Consejo de Administración del grupo empresarial, afirmó que el Club Mauricio Báez es un aliado natural del Grupo SID, al compartir el propósito de crear bienestar, apoyar el talento y contribuir con el progreso del país.

“Creemos firmemente que el verdadero desarrollo de una nación comienza allí donde las comunidades se fortalecen y los jóvenes encuentren espacios para crecer, aprender y soñar”, apuntó.

“Invertir en las personas es, en última instancia, invertir en el futuro de nuestro país”, expresó al agradecer el reconocimiento junto a su hermano.

REFERENTES EN EL SECTOR PRIVADO

El galardón fue entregado por José Domínguez, presidente del club, y por el presidente ad vitam Leonardo Heredia (Leo Corporán), quienes destacaron a los empresarios como referentes de inspiración en el sector privado.

La ceremonia contó con la presencia de personalidades del ámbito empresarial, gubernamental, deportivo y social, entre ellas los ministros de turismo David Collado, Kelvin Cruz (deporte) y Roberto Ángel Salcedo (cultura).

SOBRE GRUPO SID

Grupo SID es uno de los mayores conglomerados de empresas de consumo masivo en la República Dominicana, con más de 2,000 productos y presencia en 21 países.

