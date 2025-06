Reclaman a ICE paradero de dominicana arrestada en PR

Aracelys Terrero Mota

WASHINGTON D.C.- Junto a 17 congresistas demócratas, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que confirme el paradero y la situación en que se encuentra la dominicana Aracelys Terrero Mota, arrestada en Cabo Rojo y llevada a un centro de detención en Texas, pese a tener protección judicial.

“En un sistema migratorio justo, las personas con estatus legal válido y procesos pendientes no desaparecen sin dejar rastro. Exigimos transparencia. Exigimos el debido proceso. Exigimos que se respeten los derechos de la señora Terrero y que se revele su paradero”, señaló Hernández, al divulgar la carta enviada al director interino de ICE, Todd Lyons, y la directora de Operaciones de Ejecución y Deportación de ICE, Mary De Anda Ybarra.

Además del delegado de Puerto Rico, la carta la firman los boricuas Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres (electos por Nueva York), y Darren Soto (Florida); el presidente del Caucus Hispano del Congreso, el dominicano Adriano Espaillat (Nueva York); Jesús “Chuy” García (Illinois); Delia Ramírez (Illinois); Teresa Leger Fernández (Nuevo México); Linda T. Sánchez (California); Raúl Ruiz (California); Gilbert Ray Cisneros Jr. (California); Sylvia García (Texas); Nanette Díaz Barragán (California), Robert García (California), Emily Randall (D-Wash.), Luz Rivas (California); y Verónica Escobar (Texas).

Los legisladores federales reclamaron “garantías de acceso a representación legal” y “acciones preventivas para asegurar el cumplimiento de protecciones legales en casos bajo la ley federal de violencia contra la mujer (VAWA, en inglés)”.

Indicaron que el abogado de Terrero Mota, Ángel Robles, confirmó que ella “es una sobreviviente de violencia doméstica con una autopetición aprobada bajo la ley VAWA y una solicitud de ajuste de status (migratorio) pendiente”.

“Cuenta con documentos válidos de autorización de empleo, así como un permiso de viaje adelantado aprobado, válido hasta 2029, y no tiene antecedentes penales ni órdenes de deportación previas”, agregaron.

Pero, a pesar de Terrero Mota presentar sus documentos a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), fue sacada de la isla sin el debido proceso de ley.

La directora de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) en Puerto Rico, Annette Martinez Orabona, confirmó el martes que Terrero Mota está en un centro de detención de Texas.

“Su nombre no aparece en el sistema de localización de detenidos en línea del ICE, y posteriormente su abogado no ha recibido notificación formal de su ubicación. Esta falta de transparencia es profundamente preocupante. Garantizar el acceso a un abogado, preservar el debido proceso y prevenir la deportación indebida de personas con procedimientos migratorios legales pendientes no solo son obligaciones legales, sino que son fundamentales para la integridad de nuestro sistema migratorio”, advirtieron, sin embargo, los legisladores demócratas.

Las autoridades federales intervinieron con Terrero Mota debido a una notificación que hizo un policía municipal de Cabo Rojo.

“La señora Terrero Mota no representa una amenaza –es una sobreviviente que siguió todos los pasos legales–. Nuestras instituciones no pueden revictimizar ni silenciar a quienes más necesitan protección”, subrayó el comisionado residente.