Realizan «auditoría especial» a contrato de semáforos en el GSD

Santo Domingo, 6 mar.- La Contraloría General de la República informó este miércoles que realiza una «auditoría especial» al proceso de contratación del servicio de modernización, ampliación y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red de Semáforos del Gran Santo Domingo.

El contralor general de la República, Félix Santana García, explicó en un comunicado que esta investigación al proceso, es realizada a través de la Dirección de Auditorías y la Unidad Antifraude de esta institución desde noviembre pasado.

Manifestó que actualmente se efectúa un levantamiento de los equipos instalados en las calles del Gran Santo Domingo por lo que los peritos estarán en varios puntos de esta demarcación acreditando evidencias.

«Para llevar a cabo este plan, nos hemos basado en los postulados instituidos en la Constitución de la República, en su artículo 247, que expresa que la Contraloría ejerce la fiscalización interna, la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos en todas las instituciones que están bajo el ámbito de la Ley 10-07, especialmente en el artículo 14, inciso 7 y en el artículo 27», dijo Santana García.

Señaló que en estas labores se ha integrado un equipo multidisciplinario, capacitado en control interno, auditoría y otras ramas del saber, requeridas en cada caso.

El órgano de control interno del gobierno recordó que el proyecto de los semáforos inteligentes es una iniciativa del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), con el objetivo de automatizar y modernizar los semáforos tradicionales.

El proceso de sustitución fue suspendido en octubre de 2023 por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, tras denuncias realizadas contra la empresa Transcore Latam, la cual obtuvo la adjudicación del proyecto.

Tras esta decisión, el entonces director del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo.

Beras manifestó que «las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación, me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para poder facilitar todo este proceso de investigación, por lo que he decidido tomar una licencia sin disfrute de salario y la he notificado al presidente de la República, Luis Abinader».EFE