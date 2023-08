Reacciones encontradas genera anuncio Abinader sobre reelección

SANTO DOMINGO.- Reacciones encontradas ha generado el anuncio del presidente Luis Abinader de que buscará la postulación de su Partido Revolucionario Moderno (PRM) para reelegirse.

Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que en 2024 será Abinader quien recibirá la «pela y el castigo por gobernar malo».

«Hemos recibido una gran noticia y es que Abinader se va a repostular, pues qué bueno, porque a él le daremos la pela en el 2024 por gobernar malo, por subir la comida, por subir los combustibles, por hacer colapsar el sistema de salud, por deteriorar los servicios públicos, porque volvieron los apagones, porque el sistema educativo está en su peor momento, por eso en el 2024 quien recibirá la pela y el castigo por gobernar malo será Luis Abinader, el candidato por el PRM, e’ pa’ fuera que va», expresó Marínez este domingo durante su caravana por el Cibao.

JOSE DANTES

De su lado, el secretario jurídico del PLD y aspirante a la senaduría del Distrito Nacional, José Dantés, opinó que es muy difícil que Abinader logre la reelección.

«Para nadie era un secreto que buscaría la repostulación. Lo difícil será que logre la reelección con un pueblo cuyas condiciones de vida son peores que hace cuatro años; el costo de la canasta básica familiar, la inseguridad ciudadana que mantiene en terror a los hogares dominicanos, el regreso de los apagones y los aumentos de la tarifa eléctrica, así como el deterioro de todos los servicios públicos, incluyendo la ausencia de una política educativa y de salud que evidencie el cambio que prometieron», expresó.

Agregó que «retroceder sería premiar a este gobierno incapaz que, como mal estudiante, se ha quemado en todas las materias por lo que no debe pasar de curso, sino enviarlo para su casa».

YVAN LORENZO

Por su parte, el senador de Elías Piña y miembro del Comité Político del PLD, Yván Lorenzo, dijo que el mandatario debe prepararse para perder las próximas elecciones presidenciales.

“Que se prepare el presidente Abinader para recibir una derrota contundente del compañero Abel Martínez, quien será el candidato del Partido de la Liberación Dominicana”, afirmó.

Añadió que «el pueblo dominicano no relegirá el alto costo de los combustibles, la inseguridad ciudadana, tampoco la alta tarifa de energía eléctrica”.

En ese sentido, aseguró que los números “no son halagüeños” para el jefe de estado.

Dijo que no resulta sorprendente el anuncio del mandatario «por las compras indiscriminadas de alcaldes, regidores, diputados y dirigentes de oposición”.

RAMON ALBURQUERQUE

De su lado, el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, instó a Abinader a tomar licencia de su cargo ahora que ha anunciado que buscará la reelección presidencial, «para que se compita en un ambiente de igualdad en el partido y en cumplimiento de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos».

Explicó que además de la referida normativa, también la Constitución de la República, que está por encima de cualquier ley, establece el principio de igualdad para los procesos de competencias en las organizaciones políticas, lo cual estima no sucederá si el mandatario usa los recursos del Estado para impulsar sus aspiraciones.

«Pero ahora que se declara ya, que va a buscar la repostulación debe entender las limitaciones que tiene el ser candidato y ser presidente, por ejemplo, él tiene que excluirse de toda esa publicidad que al año le cuesta al país 8,500 millones y que él aparece promoviéndose en todo cada día que pasa», refirió.

Opinó que «eso no es correcto y así, como cada funcionario tiene que tomar una licencia cuando va a aspirar a un cargo, no sería extraño que aquí también el presidente de la República tome su licencia porque él no debe usar los recursos públicos para reelegirse en el poder».

Señaló que Abinader está compelido a tomar esa decisión «antes que se lo exijan los demás candidatos».

Indicó que «no es una sorpresa que Abinader hiciera público su intención de ir por otro periodo presidencial para los comicios de 2024, pero planteó que usó un mal escenario».

«Sabíamos que el presidente fue a ese desfile (de los dominicanos en Nueva York) para anunciar desde allá la repostulación, lo lamentable es que haya tenido hasta que involucrar su familia en un teatro que no tenía ningún sentido que estar negando, ni disimulando, es su derecho porque la Constitución de la República, así lo permite y, en ese sentido, no había nada que objetar», afirmó.

ANTOLIANO PERALTA

Por su parte, el secretario de Asuntos Legales del PRM y consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, aclaró que el presidente no tiene la obligación de solicitar licencia por el hecho de anunciar que buscará la reelección.

«Es errónea la afirmación del compañero y amigo Ramón Alburquerque sobre la obligación de licencia de Luis Abinader. Remito al art. 145 párrafos II y III de la ley 20-23 electoral. No solo los cargos electivos están exceptuados, sino que no todos los puestos públicos están incluidos», escribió Peralta en Twitter.

Explicó que «en todo caso la suspensión legal para los puesto que aplica la ley, surte efecto cuando sea admitida la candidatura no en esta fase del proceso electoral».

Citó a través de un comunicado el párrafo II del artículo 145 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, según el cual «todo funcionario o empleado público de los organismos autónomos del Estado y de los ayuntamientos, que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, sean postulados por un partido, agrupación o movimiento político para cargos de elección contenidos en la Constitución y las leyes, desde el momento en que su candidatura sea aceptada por la Junta Central Electoral o la junta electoral correspondiente, quedará suspendido en sus funciones sin disfrute de sueldo, hasta el día siguiente de las elecciones».

«El hecho de que la ley sólo incluya en esta medida de suspensión a los funcionarios de órganos autónomos del Estado y de ayuntamientos parece una inadvertencia del legislador, no así la excepción expresa de los cargos electivos», indicó.

ROSARIO ESPINAL

Para la politóloga Rosario Espinal, como Abinader no tiene ningún impedimento que le imposibilitara reelegirse, no es de sorprender que optara por esa opción.

“El presidente Abinader no tiene ningún impedimento constitucional, ni político ni partidario. Está bien de salud. O sea que no había ninguna razón para esperar que no lo hiciera. Tiene todas las condiciones para ir a una repostulación”, declaró.

Explicó que el anuncio del mandatario sobre que irá por la reelección produce un cambio en el escenario político. “Lo que cambia es que él pasa a ser un candidato. Ya él no es el Presidente solamente, lo que genera una dinámica diferente en la confrontación”, enfatizó.

