RD y Bolivia sostienen un acercamiento empresarial

Con ese propósito tuvo lugar la conferencia "Conectando a Bolivia y República Dominicana", encabezada por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio dominicano de Relaciones Exteriores (MIREX) y una misión empresarial de alto nivel de Bolivia iniciaron un diálogo dirigido al fortalecimiento de las relaciones comerciales y de negocios entre ambos países, informó la Cancillería.

Con ese propósito tuvo lugar la conferencia «Conectando a Bolivia y República Dominicana», encabezada por el viceministro de Política Exterior Bilateral, Francisco Caraballo.

El vicetitular resaltó que la actividad abre las puertas a un valioso intercambio de ideas con el sector empresarial nacional y consideró la visita una excelente oportunidad para robustecer los vínculos históricos que unen a las dos naciones.

«Consideramos esta misión un paso firme hacia una agenda común de cooperación económica y desarrollo compartido; aspiramos a que el diálogo que hoy iniciamos se traduzca en acciones que generen beneficios tangibles para nuestras sociedades», dijo Caraballo.

Durante el encuentro, la Presentación País estuvo a cargo del viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera, quien resaltó la oportunidad de trabajar juntos y evaluar oportunidades de negocios.

En la conferencia se abordaron los temas Inversión; Industria y Turismo Inmobiliario; así como Retos y Soluciones Financieras y Fiduciarias.

También contó con la participación del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Marranzini; la presidenta de Centro Cámara Dominicana, Kathy Grullón; los presidentes del BHD, Steven Puig; y de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, Rosanna Ruiz.

Durante su estancia en la nación caribeña, los bolivianos sostuvieron encuentros con diferentes instituciones locales con miras a identificar oportunidades de negocios e intercambio comercial.

of-am