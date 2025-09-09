RD vence a Puerto Rico; sigue líder Premundial U-15 béisbol

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana continúa líder del Premundial de Béisbol U15 tras vencer este lunes 8-4 a Puerto Rico, en la tercera fecha del torneo que organiza la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), bajo la supervisión de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Ambos equipos llegaron invictos al encuentro, pero los dominicanos impusieron su ofensiva liderada por Hiddekel Johnson, quien se fue de 4-3 con cinco carreras remolcadas.

Puerto Rico abrió el marcador en la primera entrada aprovechando un wild pitch, pero los quisqueyanos reaccionaron con un rally de cuatro carreras en el tercer inning, con hits clave de Ransiel Herrera y el propio Johnson.

En la cuarta y sexta entrada, República Dominicana sumó otras cuatro carreras para sellar la victoria, mientras que Puerto Ricosolo pudo responder con dos vueltas más al cierre del sexto, dejando el marcador final en 8-4.

Con las bases llenas, Ransiel Herrera impulsó dos carreras con sencillo. Fuente Externa

En el montículo, Ángel Peralta y Ángel Prensa cerraron con autoridad, combinándose para dominar la parte final del encuentro y frenar la última amenaza puertorriqueña.

n esta victoria, la escuadra dominicana lidera en solitario el grupo y se perfila como una de las favoritas al título caribeño, que define al representante de la Confederación del Caribe de Béisbol (Cocabe) en el Mundial U15 que se disputará en 2026 en Italia.