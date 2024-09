RD valora reconocimiento CIDH a esfuerzos para proteger DD.HH.

Santo Domingo, 27 sep.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) valoró este viernes el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que destaca los esfuerzos realizados por el Gobierno dominicano para proteger los derechos humanos de las personas beneficiarias de la ley 169-14.

Una nota de la Cancillería dijo que tal y como señaló el presidente Luis Abinader el lunes pasado, el Estado dominicano está haciendo su trabajo respetando los procesos para hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Abinader habló sobre el particular durante su viaje a la ciudad de Nueva York donde participó en la 79 Asamblea General de la Organizaciones de las Naciones Unidas.

REITERA COMPROMISO CON RESPETO DERECHOS FUNDAMENTALES

«República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, en consonancia con la legislación dominicana vigente y los compromisos internacionales asumidos por el país», expuso el Mirex.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ley 169-14 fue aprobada por amplio consenso en el Congreso Nacional y promulgada el 23 de mayo de 2014 para solventar la situación de las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, afirmó la Cancillería.

República Dominicana creó en 2024 la Ley de Régimen Especial y Naturalización (169-14), mediante la cual el Estado dominicano buscaba el registro y regularización de miles de personas de padres en condición migratoria irregular.

MAYORIA SON HAITIANOS

Casi todas esas personas son de nacionalidad haitiana. La ley fue la salida del Gobierno a la sentencia 169-13 evacuada por el Tribunal Constitucional (TC) que determinó que los descendientes de ciudadanos en condición migratoria irregular no son dominicanos, al afianzarse en el texto de la Constitución.

Sin embargo, la 169-14 no cumplió su cometido, pues esta exigía la presentación de varios documentos que la mayoría de los haitianos no poseían, entre otros motivos, porque las autoridades de su país no les garantizaban documentos como actas de nacimiento. Solo varios miles de haitianos completaron el proceso.EFE