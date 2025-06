RD se afianza como epicentro turístico de América Latina

SANTO DOMINGO.- El nombre de República Dominicana, destacado por sus playas paradisíacas, clima caribeño y un entorno favorable para la inversión, sigue generando interés más allá de sus fronteras.

Gracias a su buena conectividad aérea, estabilidad política y crecimiento económico sostenido, el país continúa posicionándose como uno de los destinos más dinámicos y prometedores de la región.

Además de atraer a millones de visitantes cada año, se ha convertido en un punto clave para la inversión turística local e internacional, captando la atención de grupos hoteleros globales que apuestan por el desarrollo de nuevas propuestas de hospitalidad. Este impulso ha contribuido a que la isla se consolide como el segundo destino más visitado de América Latina, sólo detrás de México, y el número uno del Caribe.

Estos impu)lsos ya se reflejan en indicadores clave: según datos del Ministerio de Turismo durante el primer trimestre de 2025, la ocupación hotelera promedio superó el 83 % y alcanzó alrededor del 80–95 % en polos principales como Bávaro‑Punta Cana, Romana‑Bayahíbe y Santo Domingo.

Este entorno de alta demanda y robusto respaldo institucional crea el contexto ideal para la entrada y expansión de nuevos proyectos hoteleros con visión de largo plazo, como los anunciados por Hyatt Inclusive Collection en Miches y Santo Domingo.

“El dinamismo del sector turístico dominicano refleja un modelo exitoso de país que combina belleza natural con estabilidad, conectividad y visión estratégica. Hoy, República Dominicana no solo atrae a millones de visitantes, sino también a inversionistas globales que ven en este mercado una plataforma sólida para crecer y generar impacto.” comentó Antonio Fungairino Head of Latin America & the Caribbean (LAC) para HIC.

Miches

HIC ha identificado a Miches como un destino de alto valor estratégico para su expansión en la región, gracias a su belleza natural, potencial de crecimiento y apoyo gubernamental a nuevos desarrollos turísticos. La llegada de Secrets y Dreams en Playa Esmeralda representa una inversión significativa que no solo diversifica la oferta del país, sino que también promueve la descentralización del turismo tradicional concentrado en Punta Cana.

Esta apuesta se suma a otros desarrollos clave como el Hyatt Centric Santo Domingo, primer hotel urbano de la marca en la capital, que destaca por su diseño contemporáneo y su propuesta pensada para el viajero moderno de negocios y ocio. Ambos proyectos son fruto de la sólida alianza entre Hyatt y el Grupo Martinón, un socio estratégico con quien comparte una visión común de crecimiento responsable, tanto en República Dominicana como en otros destinos del Caribe.

Inversión responsable

La estrategia de la compañía en República Dominicana va más allá de construir nuevos hoteles: busca generar un impacto sostenible en las comunidades. Esto incluye la creación de empleos de calidad, el fortalecimiento del talento local y la integración de prácticas medioambientales en el diseño y operación de sus propiedades. Desde programas de formación hasta oportunidades de carrera, los nuevos resorts contribuirán activamente al desarrollo del capital humano dominicano.

Además, el modelo de negocio que promueve facilita a los inversionistas locales integrarse al mercado global, ya sea a través de conversiones de propiedades existentes o desarrollos desde cero. Todo ello respaldado por plataformas potentes como el programa de fidelización World of Hyatt y Unlimited Vacation Club, que aseguran visibilidad y ocupación constante durante todo el año.

“Más allá de nuevas construcciones, apostamos por generar valor duradero: empleos formales, formación especializada y oportunidades reales para las comunidades. Esa es la base de un crecimiento turístico sostenible, donde cada proyecto contribuye al desarrollo inclusivo del país”, concluyó Fungairino.

Con esta expansión, la marca no solo reafirma su confianza en el potencial del país, sino que también contribuye a consolidar a dominicana como un referente de turismo de calidad, inversión internacional y desarrollo inclusivo en América Latina y el Caribe.

jpm-am