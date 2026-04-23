RD reclama derecho a navegar en medio tensiones en Ormuz

Santo Domingo, 21 abr (EFE).- República Dominicana remarcó este martes que el derecho a la navegación constituye un «principio esencial» del orden internacional contemporáneo, en medio de las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz.
«El acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales», subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.
Aunque no lo cita directamente, el documento oficial se emite tras el cierre del estrecho de Ormuz, el que tanto Estados Unidos como Irán reclaman su control, y por donde se transporta el 20 % del petróleo que se consume en el mundo.
RD REITERA COMPROMISO CON DERECHO INTERNACIONAL
«República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional e insta a todos los Estados a abstenerse de adoptar medidas que limiten o vulneren la libre navegación fuera de los marcos legalmente establecidos», expresó la Cancillería.
El texto apuntó que la preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición «indispensable» para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos.
FORTALECIMIENTO COOPERACION INTERNACIONAL
El documento hizo referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), «en el que se consagran principios fundamentales como la libertad de navegación, el paso inocente en el mar territorial y el paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional».
El Gobierno dominicano exhortó al «fortalecimiento» de la cooperación internacional y al apego a normas claras, previsibles y equitativas que garanticen un entorno marítimo seguro y estable.República Dominicana se encuentra entre los países que han decretado subidas en los precios de los combustibles.
an/am
ASI MISMO CARAJO. YA SE **** LOS IRANIES AHORA ABINADER VA A ENVIAR PORTA AVIONES Y SUBMARINOS APARTE DE LOS DETRUCTORES QUE YA VAN DE CAMINO, AHORA SI VAN A VER.
Gran cosa que República Dominicana pida eso, para esa gente no ha hablado nadie.
IZQUIERDOZOS ****!! NO PONGAN EL NOMBRE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, TRAIDORES!!
USTEDES TIENEN BARCOS ALLÂ? Ô SOLO DON MUCHACHITOS DE MANDADO?
****ES!!, POR QUE NO ACLARA EL CANCILLERCITO PRO HAITIANO EL ESPACIO MARITIMO DOMINICANO, QUE LE REGALÓ A HOLANDA?
ESTO TE VA A COSTAR CARO LIBANES TRAIDOR. APOCALIPSIS 3, 16
PURA MANIPULACION MEDIATICA Y SACAN LAS COSAS DE CONTEXTO
Increíble ver que casi el 100% de los comentarios están llenos de faltas ortográficas, ni hablar de la incoherencia en la redacción; peor aún criticando la política diplomática del gobierno. El dominicano es el ser que más consejos le gusta dar y dárselas de saber más que aquellos que dirigen cualquier institución. Reconozco que en todos los gobiernos hemos tenido burros en los cargos públicos pero no todos lo son.
Es por que tu nos mamas el G….. y perdemos fueeza.
Ese periceso lo que tienes que hacer es meterse un mazo en la boca
Lean bien, el canciller se refiere es al canal de la Mona por donde pasa nuestras flota de yolas
Lo que el Tayota quiere es limpiarse el aura, por haber enviado a Antoliano a la cumbre de los progresitas en España, y como la Embajadora se molesto, ahora el quiere enviar barquito que no tiene.
Muchas veces la diplomacia aconseja cerrar la boca. No vemos la justificacion de este afan de protagonismo. Sabiendo de antemano que no le haran ningun caso, lo que si puede suceder es crear un mini conflicto innecesario con USA. La cancilleria deberia ocuparse de casos mas importantes, pues lo repito NO LE HARA NINGUN CASO.
A veces la dilomacia consiste en guardar silencio. No entiendo este afan de solitar una cosa que se sabe de antemano que no le haran caso y solo podria lograr conflictos innecesarios.
ME IMAGINO QUE MANDARAN EL PORTAVIONES «GULOYA OF SAMANA» PARA ABRIR EL ESTRECHO, QUE LE HA QUEDADO TAN APRETAO A LOS GRINGITOS QUE YA NI QUIEREN PELIAR, PERO ABINADER SI.
EL PROBLEMA ES QUE LOS SUPREMOS CRIMINALES AYATOLAS SE HAN HECHO PROPIETARIOS DEL ESTRECHO Y CUANDO LO COMPRARON PARA PROHIBIR EL LIBRE DERECHO DE NAVEGACION
acuerdense’ que la rep. dominicana, va a abatecerse de petroleo’ con su barco, simplemente como todos paism que necesita el petrolleo’ desde ese lugar del estrecho de «Ormuz».,?no es que, va’ a pelear , com esta’n pensando los epeculadores de mal pensar.,
A PROPÓSITO DE ESE COMUNICADO DE LA CANCILLERÍA, UNA PREGUNTA PENDEJA: CUANTOS BARCOS MERCANTES TIENE REPÚBLICA DOMINICANA ¿?
PRM PRD lo mismo droga y corruption
despues de Cuba,Marco Rubio tendra que venir a poner orden aqui.
RD, ES UNA MEDIA ISLITA BANANERA, QUE LO QUE ESTA HABLANDO DISPARATE , DONDE NO CABEMOS
Cuenta la historia, que durante la Segunda Guerra Mundial, un general le llevo la «gran» noticia a Hitler de que la Republica Dominicana tambien se habia aliado contra los alemanes y que por consiguiente participaria en el conflicto. Hitler pidio un mapa mundi, tomo un alfiler, lo clavo en el mapa de RD, y exclamo: «Un enemigo menos». Dado el Caso, la historia podria repetirse ahora que Luis Abinader nos quiere poner de ridiculos caso Ormuz.
Creo que República Dominicana no debería estar metiéndose en eso que bastante problemas tenemos ya con los haitianos y el alto costo de la vida.
Otra metida de patas del gobierno PRM.
RD tiene que guardar silencio. La liga no esta para ese nivel.
AH BUENOS BAVOSOS , DESIQUENSE A LIMPIAR EL PAIS DE LOS HAITIANOS, BUENOS ASQUEOSOS, LOS POLITICOS DOMINICANOS, SON TODOS UNOS ASQEROSOS, LADRONES, QUE LOS FUNDEN A TODOS Y NO HACEN NI UN PEO DE UN HOMBRE SERIO
Ei pipo que comentario Men.
Ridículo gobierno el de Abinader-PRM. Mejor dedíquense en resolver los grandes problemas de salud que padecen las mayorías de los dominicanos . Enfermarse en RD es un asunto más serio que el Estrecho de Ormuz, La República dominicana ni siquiera una gota de petróleo de esa región.
La corrupción está acabando con el país y el gobierno pensando en pajaritos en el aire. Abinader dedícate a gobernar el país y deja de soñar.
Con que vamos a navegar, en una yola?
Me imagino que Abinader y su sequito van a vacacionar y traer unas libras de petroleo de Iran….que ridiculez….
El derecho de paso se aplica a algo tan simple como cuando alguien tiene una propiedad aislada de salida a un camino que será entre estados
Señor ministro:
¿Y no existe el derecho de navegar en el mar Caribe?
¿O es que ustedes solo saben decir Si, Mr. Rubito?
Embahadorsito, hableme de ls reunion del habibi con la mafia española…
Abinader=Maduro 2.0
Jajajaja ministro no le pida a los estados usted igual que todos el mundo sabemos quiénes han violado el derecho internacional quienes son los invasores tienen nombre
Esta es la demostración de la torpeza de unos idiotas que llegaron al poder sin saber lo que iban a hacer.
Ahora quieren congraciarse con Estados Unidos, luego de meter las cuatro patas con relación a España
Este caballero por no decir otra cosa, siguiendo el dictamen de la embajada y poniendose en linea con su patron, peon del casco de muneca y sobre todo haciendo el ridiculo, porque RD hacer ya muchisimos tiempos que no tiene marina mercante, y mucho menos barcos, solo dos o tres fragatas cagalitrosas. Que pena verlo arastrarse como los retiles
haa pero cuando eeuu impide la navegacion libre a otros paises como el caso de venezuela y cuba entonces si lo apoyan, son una balsa de hipocritas
Para que se la****con otra cosa, porque este Canciller no tiene nada en la bola. Nada más falta que sea ESCOGIDISTA.
ESTE GOBIERNO VA A TERMINAR MUY MAL Y EL PRM TAMBIEN. PARECEN QUE ESTAN EN FENTANILO MINIMO.
NADIEEEEEEEEEEEEE LE DEPINTA A ABINADER LA CONSECUENCIA DEL APOYO EN ESPAÑA A LOS ENEMIGOS DE ESTADOS UNIDOS Y DONALD TRUMP Y LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO DOMINICANO.
ESTO ES LO QUE SE LLAMA UN PE RRO CHIGUAGUA LADRANDOLE A UN LEON.
Aunque no lo cita directamente, el documento oficial se emite tras el cierre del estrecho de Ormuz….ASI ACTUAN LOS COBARDES SODOMIZADOS. TIRAN LA PIEDRA Y ESCONDEN LOS GRANOS……PORQUE NO DENUNCIAN LOS ATAQUES DE ISRA-HELL Y EEUU A UN PAIS QUE NO LOS ESTABA ATACANDO????OJALA Y ESTA VAINA DURE TRES MESES MAS A VER ADONDE SE VANA MENDIGAR PETROLEO…..BALSA DE NARCOS….TENDRAN QUE INVENTAR CARROS QUE FUNCIONEN CON DROGAS.
AHORA EL CANCILLER Y EL PROPIO GOBIERNO SE LAVAN LAS MANOS COMO PILATO CON LA REUNION CON LA IZQUIERADA EN ESPANA YA ESTADOS UNIDOS SABEN QUE ESTE PRESIDENTE NO VA CON LA AGENDA DE DONAN TROMP SINO CON LA IZQUIERDA ANACRONICO LUIS ABINADER ES EL GOBIERNO MAS INDESEABLE POR LOS DOMINICANOS PORQUE ES ADEMAS UN TRAIDOR DE LA PATRIA DOMINICANA
Pero de que izquierda tú estás hablando, y eso de que no va con Trump sobre los países izquierdistas, dejaste de estar de adulón ya que tu muy bien sabes que Trump es canchanchan del izquierdista Putin, y que el mismo fue y visitó a presidente de Korea del Norte in izquierdistas a todo dar,también se te olvida que Trump también visito al de Vietnam en su pasado gobierno.Tambien dejo a los izquierdistas en el poder de Venezuela,así es que dejaste de estar hablando y mira la realidad.Ademas la República Dominicana tienes relaciones con Cuba,Colombia,Nicaragua y Rusia así mismo como… Leer mas »
A MI ME LO HABIAN DICHO QUE ABINADER NEGOCIO LA PRESIDENCIA POR LA FUSION. ESO ES LO QUE HACEN LOS COMUNISTAS GLOBALISTAS WOK
La gente si habla disparates… mejor cierra el hocico.
Este documento oficial del Estado Dominicano es evidentemente torpe e innecesario ! Primero por que no le haran caso, Segundo, no nos beneficia en NADA , Y trecero , o unico que puede conseguir es que esta posicion entre en conflicto, con los interes de Estados Unidos, y eso SI que no nos conviene ahora mismo. La diplomacia tambien consiste, en saber cuando lo mas conveniente es … saber cerrar la boca.
Qué es lo que estás hablando, ignorante, no sabes que este gobierno es el menos izquierdista que hemos tenido y es un socio político y en todos los órdenes de mucha confianza para Estados Unidos. Revisa tu inteligencia porque estás dudoso.
De que esta hablando Willis..Los super barcos taqueros dominicano necesitan el libre aseso al estrecho de Ormuz y nuestros capitanes y marineros exigen que se abra yasaaa
Entonces no sabes que la situación en ese estrecho afecta a todo el mundo, y en consecuencia también a nosotros… pero bueno ¿y estos burros opinando sandeses?
Este documento oficial del Estado Dominicano es TORPE E necesario. primero porque no le haran caso, y segundo, porque es claramento opuesto a los interes de Estados Unidos,y NO creo que estamos en condicion de asumir una posicion contraria a USA,y aunque somos una nacion »independiente y soberana» No se gana nada, con abrirse un frente con USA. La diplomacia tambien consiste, en saber cerrar la boca,
Jajajajajajajajajajajaja, solo si pagan los 2 millones de dólares a Irán. Estos están como el presidente de Argentina (declarando guerra a gente que no saben que existe, solo para que los gringos levanten el pulgar) Payasos.
A LA VERDAD QUE UNO SE PONE AFEFLEXIONAL CON ESTA GENTE,Y QUE DIABLO ES QUE ANDAN BUSCANDO ESTA GENTE,TODAS LA METIDA DE PATA QUE HACEN,SE LA ESTAN BUSCANDO Y LA SE LA VANS ENCONTRAN,TODO INDICA LA RETORICA QUE ESTAN ENCONTRA DE LS POLITICA DE LOS EEUU ,ESPEFISIFICSMENTE DE DONAR TROMP,EN ESTE DIAS FUE ANTOLIANO PERALTS Y AHORA ES ESTE MARIONETA DE LAS AGENDA GLOBAL CON ACCIONES Y DECLARACIONES DE DESAFIO
Creo humildemente que este documento oficial del Estado DOminicano. es innecesario y es claramente un herror, Primero porque no cambiara ni logrra nada, ya que no le haran caso, y segundo porque lo unico que puede lograr es abrirse un frente peligroso, con Los Estados Unidos. a cambio absolutamente de nada, La diplomacia tambien consiste en saber cerrar la boca.
»ERROR»
La pití rubia buiscándole más problemas a este país…Metiéndose en lo que no le importa