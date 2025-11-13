RD recibió más de 9 millones de visitantes entre enero-octubre

Collado ofrece detalles sobre los visitantes en 10 meses.

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recibió más de nueve millones de visitantes en el periodo enero-octubre de este año y generó 815 mil nuevos empleos, informó el ministro de Turismo, David Collado.

En rueda de prensa este jueves, el funcionario dijo que esto representó más de 15 mil millones de dólares en valor agregado a la economía del país.

Señaló que estos son más que estadísticas o simples número, se trata de empleos y mejores condiciones de vida para los dominicanos.

EL TURISMO IMPACTA DIRECTAMENTE A LA GENTE

«Esos 9,2 millones de visitantes en 10 meses reflejan también US$15,562 millones en valor agregado, US$5,475 millones en ingresos externo netos y RD$19,984 millones en impuestos. Como pueden ver, el turismo impacta directamente en la gente, en todo su cadena de valor», indicó Collado.

Informó que en el referido período el país recibió 7,168,505 turistas por vía área, lo que representa un aumento de un 34% con relación al 2019, un 9% respecto al 2023 y 3% por encima del año pasado.

Collado dijo que por vía marítima llegaron 2,115,262 cruceristas, para un incremento de un 153% frente al 2019 y un 25% respecto al 2023.

«Y esas dos cifras de visitantes nos dan el gran número: 9,283,767, rompiendo así nuestro propio récord», señaló Collado.

EEUU APORTÓ MAYOR NUMERO DE VISITANTES EN OCTUBRE

El funcionario informó que solo en el mes de octubre el país recibió un total 691,073 visitantes, lo que representa un crecimiento de 58% respecto al mismo mes del 2019 y un 12% con relación al 2023.

Detalló que solo por vía aérea llegaron al país 593,022 turistas y otros 98,051 cruceristas.

Los países emisores que más visitantes aportaron en el mes de octubre fueron Estados Unidos con un 38%, Canadá con un 10%, Argentina 9%, Colombia con un 6%, mientras que Puerto Rico, Perú y Reino Unido aportaron un 4% cada uno.

Los aeropuertos que más turistas recibieron en octubre fueron Punta Cana con 60%, Las Américas con 24%, Cibao con 12%, Puerto Plata 3% y un 1% La Romana.