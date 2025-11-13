RD recibió más de 9 millones de visitantes entre enero-octubre
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana recibió más de nueve millones de visitantes en el periodo enero-octubre de este año y generó 815 mil nuevos empleos, informó el ministro de Turismo, David Collado.
En rueda de prensa este jueves, el funcionario dijo que esto representó más de 15 mil millones de dólares en valor agregado a la economía del país.
Señaló que estos son más que estadísticas o simples número, se trata de empleos y mejores condiciones de vida para los dominicanos.
EL TURISMO IMPACTA DIRECTAMENTE A LA GENTE
«Esos 9,2 millones de visitantes en 10 meses reflejan también US$15,562 millones en valor agregado, US$5,475 millones en ingresos externo netos y RD$19,984 millones en impuestos. Como pueden ver, el turismo impacta directamente en la gente, en todo su cadena de valor», indicó Collado.
Informó que en el referido período el país recibió 7,168,505 turistas por vía área, lo que representa un aumento de un 34% con relación al 2019, un 9% respecto al 2023 y 3% por encima del año pasado.
Collado dijo que por vía marítima llegaron 2,115,262 cruceristas, para un incremento de un 153% frente al 2019 y un 25% respecto al 2023.
«Y esas dos cifras de visitantes nos dan el gran número: 9,283,767, rompiendo así nuestro propio récord», señaló Collado.
EEUU APORTÓ MAYOR NUMERO DE VISITANTES EN OCTUBRE
El funcionario informó que solo en el mes de octubre el país recibió un total 691,073 visitantes, lo que representa un crecimiento de 58% respecto al mismo mes del 2019 y un 12% con relación al 2023.
Detalló que solo por vía aérea llegaron al país 593,022 turistas y otros 98,051 cruceristas.
Los países emisores que más visitantes aportaron en el mes de octubre fueron Estados Unidos con un 38%, Canadá con un 10%, Argentina 9%, Colombia con un 6%, mientras que Puerto Rico, Perú y Reino Unido aportaron un 4% cada uno.
Los aeropuertos que más turistas recibieron en octubre fueron Punta Cana con 60%, Las Américas con 24%, Cibao con 12%, Puerto Plata 3% y un 1% La Romana.
Es muy probable que en esa cuenta estén incluyendo a los turistas Haitianos que llegan de forma ilegal.-
La legensaria Calle El Conde y El parque Colón para quién lo está reservando…? Porqué no los remodelas como otras calles…? Son propiedades de tus jefes los italianos…? David no te quemes con esa vaina…Métele manos a la calle el conde y al parque Colón…Serán tu tumba política…
Imagino que ahí están contados los haitianos también…. Entonces porque tantos préstamos ???
Caramba, David el Penco del PRM, no siga desperdiciando tanto dinero en pago mediatico y a comentaristas de radio y TV, tu estas metiendo ahi a mansos y cimarrones en el mismo paquete. En este caso las cifras no importan, debes mejorar la calidad de los turistas de verdad, no esos chinchilines y degenerados que solo vienen a consumir drogas y traseros de mujeres feas
TU NO TIENES NADA EN EL CEREBRO, ERES DE LOS IDIOTAS QUE VIVEN REPITIENDO COMO COTORRA LO QUE OYES DE OTROS IDIOTAS, SOLO UNA MUY PEQUEÑA MINORÍA DE LOS TURISTAS ANDA EN ESO DE DROGAS Y TRASEROS LA MAYORIA VIENEN EN FAMILIA CON SUS HIJOS PEQUEÑOS Y FUERA DE LOS HOTELES EN LOS BARES DE MUJERES BUSCANDOSELA VES UN PAR DE TURISTAS SOLOS BUSCANDO ESO LA INMENSA MAYORIA LOS VES EN EL TEATRO VIENDO EL SHOW, BAR DEL HOTEL Y DE AHI A DORMIR, TRABAJE EN PUNTA CANA AÑOS ATRAS Y FUERON MUY PERO MUY POCOS LOS CLIENTES QUE LE… Leer mas »
Pero este david collado crees que lo dominicanos somos estupidos, este pichón de abinadel.hablando mentira el estas contando a los dominicanos como turistas de eso 9 millones 3 son tienen la doble ciudadanía y vienen como visitantes dominicanos a visitar su familiares no son turistas
Pero pagan los impuestos al igual k los turistas.
Pregunta k hacen con todos los impuestos k los visitantes pagan? 😇.0
PERO CABALLERO, TURISTA SIGNIFICA VISITANTE, UN CAPITALEÑO QUE VA A BAVARO CON SU ESPOSA E HIJOS Y PAGA UN FIN DE SEMANA EN UN RESORT ES TAN TURISTA COMO UN EXTRANJERO
Que bueno. Con eso van a bajar los alimentos, los combustible, la tarifa eléctrica?
Ahora este gobierno le lllama turistas a los pitises Ilegales, a los delincuentes, que el libanes recibe, asesinos, violadores…….
TANTO FANTAMEO Y NO TAPAN UN HOYO Y LOS APAGONES EN BUENA