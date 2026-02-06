RD presidirá Red Autoridades Defensa de Competencia 2026

María Elena Vásquez

SANTO DOMINGO. – La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez, asumió la Presidencia Pro Tempore de la Red Centroamericana de Autoridades de Competencia (RECAC), en representación de República Dominicana.

Durante el acto de toma de posesión, Vásquez presentó el Plan de Trabajo RECAC 2026, el que guiará la gestión del país caribeño al frente de la Red.

“Este plan representa una etapa estratégica para consolidar institucionalmente nuestra Red y proyectar su labor hacia mayores niveles de coordinación técnica y visibilidad regional”, expresó.

Sostuvo que esta agenda permitirá traducir la cooperación en resultados concretos, mediante acciones coordinadas de modernización institucional, educación y participación internacional.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

La estrategia de trabajo contempla el intercambio de conocimientos y la evaluación del proceso de formalización de la RECAC.

En este sentido, destacó que se impulsará una decisión consensuada que permita dotar a la Red de mayor solidez organizativa y jurídica.

Además, la creación de una plataforma web independiente de la Red Centroamericana, con identidad visual renovada, biblioteca digital y un repositorio de jurisprudencia y resoluciones relevantes de las autoridades de competencia de los países miembros.

Entre otras acciones también figura la organización del vigésimo Foro Centroamericano de Competencia, a celebrarse en la República Dominicana.

VALORA LA COOPERACIÓN

Al cerrar su intervención, Vásquez subrayó que la defensa de la competencia es un pilar esencial para el desarrollo económico.

Con la asunción de la Presidencia Pro Tempore de la RECAC, la República Dominicana consolida su compromiso con la integración económica regional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de mercados más transparentes.

