RD presenta la exposición “Jardines de la Reina” de Cuba

Dalkis de Orsini, Daniel Jiménez Orsini y Milagros Ortiz Bosch..

SANTO DOMINGO. – La exposición “Jardines de la Reina: refugio de los arquitectos invisibles del mar”, del fotógrafo y camarógrafo submarino cubano Noel Enrique López Fernández, quedó inaugurada en el centro comercial Galería 360, en esta capital.

La muestra, abierta al público el mes de febrero próximo, contempla la magnitud de la vida marina que florece cuando la conservación es prioridad, y plantea nuevas posibilidades para el desarrollo de un turismo marino sostenible.

Arte, ciencia y conservación aparecen en la obra, patrocinada por la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas.

Propone un recorrido visual por uno de los ecosistemas marinos mejor conservados del Caribe y destaca la experiencia de Cuba en la gestión sostenible de sus recursos marinos.

RECONOCIDO FOTÓGRAFO CUBANO

El reconocido fotógrafo y camarógrafo submarino Noel Enrique López Fernández, (Camagüey, Cuba, 1965) es ingeniero. Su vida profesional, de más de 30 años de trayectoria, siempre ha estado ligada al mar.

López Fernández inició su carrera en 1989 en el Centro Internacional de Buceo de Santa Lucía (Camagüey) y es jefe del Centro de Buceo de Jardines de la Reina, gestionado por Marlin S.A. y Avalon Outdoor.

Con más de 12,000 inmersiones y la distinción de Elite Instructor de SSI, colabora con instituciones científicas y conservacionistas. Sus fotografías son expuestas en Cuba y otros países y ha obtenido varios premios internacionales.

REPLICAR MODELO CUBANO EN DOMINICANA

Al recibir a los asistentes a la exposición, Gabriel Orsini destacó que las imágenes documentan la experiencia del archipiélago Jardines de la Reina, donde el turismo de buceo genera millones de dólares anuales y sostiene numerosos empleos.

Orsini, presidente de la Compañía de Luz y Fuerza, indicó que la exposición invita a reflexionar sobre el potencial de replicar este modelo en República Dominicana.

