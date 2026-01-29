RD mantiene tasa de interés de política monetaria en 5,25 %

El emisor recordó que la inflación interanual se ubicó en 4,95 %, dentro del rango meta de 4,0 % ± 1,0 %, «no obstante, los precios de los alimentos continúan afectados por choques de oferta exógenos a la política monetaria, tales como el impacto de eventos climáticos, que incidieron en la producción y comercialización de bienes agropecuarios», explicó el banco en un documento.

LA INFLACION SE UBICO EN 4,85 % INTERANUAL

También precisó que la inflación subyacente ha sido afectada por los incrementos en los servicios de suministro de alimentos ante los mayores precios de estos insumos, ubicándose en 4,85 % interanual, dentro del rango meta establecido en el programa monetario.

El Banco Central dijo que, de acuerdo a su sistema de pronósticos, se prevé que el impacto inflacionario se disiparía gradualmente durante los próximos trimestres en la medida que se normalicen las condiciones de oferta.

ECONOMIA DE EEUU SE MANTUVO RESILIENTE

La institución reguladora dijo que en el entorno internacional, la economía de Estados Unidos se mantuvo resiliente con perspectivas de crecimiento que se revisan al alza hasta alcanzar 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, la inflación interanual se situó en 2,7 % en diciembre, por encima de la meta de 2,0 % de la Reserva Federal (Fed), mientras que se moderaron los riesgos de que continúe el debilitamiento del mercado laboral.

«Ante este panorama, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango de 3,50 – 3,75 % anual en su reunión de enero, previéndose que se reanuden los recortes de tasas de interés a mediados del presente año», añadió la información.