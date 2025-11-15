RD fortalecerá conectividad aérea con Suecia y Noruega

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana y las delegaciones de Suecia, Noruega y Dinamarca sostuvieron una reunión para finalizar las negociaciones que se habían iniciado en 2016, concluyendo con la firma definitiva de un Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA).

En el encuentro participaron Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), y los jefes de delegación Øyvind Ek, subdirector general de la Autoridad de Aviación Civil de Noruega, e Ingrid Almén y Lasse Kindberg, representantes de Suecia y Dinamarca, respectivamente.

Con el encuentro, los países escandinavos se suman a otras naciones con las que la RD ha establecido relaciones diplomáticas y aéreas, y se fortalece las relaciones con el norte de Europa y promueve la expansión de la conectividad aérea dominicana.

La firma se realizó durante la celebración de la Conferencia Mundial de Negociación de Acuerdos de Servicios Aéreos de la OACI (ICAN2025).