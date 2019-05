RD derrota a Chile en la Copa Panam U-18 en Mexico

DURANGO, México. – República Dominicana se impuso a Chile 3-0 (25-20, 25-13, 25-23) en el grupo A de la quinta Copa Panamericana de Voleibol Femenino U18 que inició este lunes en el Auditorio del Pueblo de Durango, Mexico.

Las dominicanas se vieron presionadas por Chile tanto al inicio como en el cierre del encuentro; mostraron un mejor desempeño en el segundo parcial tras cometer menor cantidad de errores en el ataque y bloqueo.

República Dominicana superó a Chile en ataques por 49-30 y con gran ventaja de 11-5 en bloqueo; Chile fue mejor en la categoría del servicio por 4-2. Las dominicanas cometieron mayores errores (17-13) que las chilenas.

La atacante de esquina Flormarie Heredia de República Dominicana fue la máxima anotadora del juego con 18 puntos todos por ataque; la acompañaron la central Sthefany González con 15 tantos a través de 10 ataques y 5 por bloqueos y la atacante Romina Cornello con 12 puntos. Encabezaron a Chile las atacantes Gabriela Badilla y María Jesús Muñoz con 11 y 9 puntos respectivamente.

República Dominicana (1-0) se medirá ante Honduras el martes, y Chile (0-1) al anfitrión México.

Sthefany González capitana de República Dominicana expresó “Chile nos jugó muy bien, fue un partido reñido pero gracias a nuestra concentración pudimos sacar el triunfo. Por un momento pensé que perderíamos el tercer set pero aguantamos la presión”.

Para María Jesús Muñóz, capitana del equipo chileno, hay varias cosas que se rescatan del desempeño del equipo “el saque fue bueno y el bloqueo fue ordenado, se pudo atacar a pesar de la estatura de ellas. No pudimos defender y recibir como era requerido. Tenemos que tener más ánimo y enfrentar al próximo rival con todas nuestras ganas”.

El entrenador del equipo dominicano, Alexandre Ceccato de Brasil dijo estar satisfecho de cómo su equipo manejó la presión “el equipo sufrió un poco porque llevamos un año de no jugar juntas y me gustó como aguantó la presión. Es la primera vez que veo a un equipo de Chile en esta categoría tan estructurado y no fue fácil cerrar con el triunfo”.

El argentino Eduardo Guillaume, entrenador de Chile, indicó que su equipo debe y puede jugar mejor “el planteamiento era sacar con fuerza y defender mucho, no se dio así. Sobre todo en los dos primeros sets no vi bien a mi equipo, jugó con poca defensa e inseguridad. En el tercer set el equipo se acopló mejor pero Dominicana es un equipo muy alto, si se defiende se logra hacer algo”.

of-am