RD conquista tres medallas en Campeonato Panam de Boliche

SANTO DOMINGO.- La representación Republica Dominicana conquistó una medalla de plata y dos de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil de Boliche el cual se desarrolla en Guatemala

La dupla masculina, compuesta por Jean Aquino y Manuel Ortega, obtuvo la plateada en la categoría sub-18, tras acumular 2,228 pines, siendo superado por la pareja costarricense, conformada por Antonio Trejos y José Jiménez, que derribaron 2,365 pines para ocupar el primer lugar. El bronce fue para Puerto Rico, que fue representado por Jayderick Montes y Pedro Díaz, al mandar al suelo 2,211 pines.

En individual, Ortega se colgó el bronce tras derribar un total de 1,190 en los 6 juegos, con juegos de 170,192,140,234,243,211 para un promedio de 198 pines. El oro fue para el salvadoreño Eduardo Hernández con 1,212 pines derribados, para una media de 202 por juego y la plata para el boricua Pedro Díaz quien logró promediar 201.

En la rama femenina de la categoría sub-21, las dominicana Rosalía Guzmán y Letizia Santos se adjudicaron el bronce al acumular 2,428 pines. El oro lo ganaron las estadounidenses Jilian Martin y Gianna Brandolino, con 2,472, mientras que la plata recayó sobre Annalise Obryant y Erin Klemencic, con 2,443 pines.

La delegación dominicana, además está compuesta por Paula Morín y Layla Dhawahra en sub 18; Patrick NG y Diego Campusano en masculino sub 16, mientras que Roberto Morín, Douglas Rosa, Ernesto Henríquez y Javier Pérez, compiten en masculino sub 21.

El Campeonato Panamericano Juvenil de Boliche se está disputando en la bolera MetroBowl, de la ciudad de Guatemala, en el mismo están participando Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Mexico, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y los anfitriones Guatemala, con un total de 120 atletas.