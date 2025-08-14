RD barre Cuba y va semifinales en voleibol del Panam Junior

ASUNCIÓN, Paraguay. El sexteto de la República Dominicana barrió 3 sets por 0 a la representación de Cuba este miércoles para situarse en la ronda semifinal del torneo de voleibol femenino que se celebra en el COP Arena como parte de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Con la victoria, la República Dominicana, que ganó los parciales 25-20, 27-25 y 25-18, obtuvo el derecho de jugar la ronda semifinal ante Brasil este jueves a las 5:30 de la noche (4:30 pm, hora RD).

La otra semifinal la jugarán los equipos de Argentina y México, que superó 3-0 a Costa Rica en los cuartos de final. El choque será a las 8:30 de la noche.

Alondra Tapia fue la máxima anotadora con 15 puntos por la escuadra dominicana, que también contó con el aporte ofensivo de Katielle Alonzo, con 12 tantos, y Florangel Terrero, con siete unidades.

Por Cuba, que concluyó su participación en el torneo, Claudia Tarin terminó con 14 puntos, seguida por Yalain de la Peña, con 11, y Wihitney James agregó 10 tantos.

Las dominicanas tuvieron que emplearse bien a fondo para derrotar a las cubanas que presentaron una fiera resistencia y fue un partido con muchas altas y bajas.

En las estadísticas del juego, Dominicana tuvo en ataque 37, mientras que Cuba 41, en bloqueo las criollas tuvieron 12-6 y en servicio 3-2.

El segundo games se definió en la parte final cuando las dominicanas aprovecharon errores de sus contrarias, además del ataque ofensivo de Katielle Alonzo y Alondra Tapia.

En el tercero, fue casi un reflejo de los sets anteriores donde ambos conjuntos libraron una batalla, tanto en lo ofensivo como defensivo, aunque ataques positivos de Alondra Tapia alejaron a Dominicana del marcador 11-7. Luego ampliaron 22-17 y concluyó 25-18.

Natación

Darielys Ortiz ocupó el quinto lugar en la tercera serie eliminaría al lograr un tiempo de 27.34 segundos en los 50 metros libre, mientras que Javier Núñez finalizó en el cuarto peldaño en la misma especialidad al recorrer la distancia en 23.27 segundos, en tanto que Cristian Ramos quedó en quinto puesto, con 23.41 segundos en el cuarto heat clasificatorio.

PREVIA DÍA 5, JUEVES 14 DE AGOSTO, PANAM JUNIOR 2025

Voleibol: Semifinal

RD vs Brasil

Lugar: COP Arena

Hora: 5:30 pm, (4:30 pm, hora RD)

Natación

Elizabeth Jiménez Centro Acuático

200 metros combinados

Desde las 9:00 de la mañana (8:00 am, hora RD)

4 x 100 relevo combinado masculino

Anthony Piñeiro, Pablo Solano, Javier Núñez y Cristian Ramos

of-am