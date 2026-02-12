Raúl López, el dominicano que vistió a Lady Gaga en el Super Bowl

NUEVA YORK.- Lady Gaga fue una de las sorpresas más especiales del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl al interpretar la canción Die With a Smile en versión salsa y hasta bailar con el mismo Benito la canción Baile Inolvidable.

Su atuendo no se quedó atrás. La neoyorquina salió con un hermoso vestido, con un estilo de los ochenta, diseñado por el prestigioso diseñador de ascendencia dominicana y de Brooklyn, Raúl López, quien es el fundador y director creativo de LUAR, una marca de ropa independiente que ha vestido a celebridades desde sus inicios hace más de 10 años.

Lady Gaga agradeció a la marca por vestirla ese día. «Gracias a @chloeandchenelle y @luar por mi hermoso estilo y moda. Todo su talento y amor hicieron que ese hermoso vestido cobrara vida», escribió Lady Gaga en sus redes sociales.

La cantante de The dead dance vistió un traje color azul y en él resaltaba una inmensa la flor maga, que es la flor nacional oficial de Puerto Rico, designada como símbolo cultural de la isla.

El diseñador no supo hasta cuando vio el Super Bowl que el vestido era para este evento. Los estilistas de Lady Gaga lo llamaron para pedirle que diseñara el vestido, inspirado en la música salsa, pero nunca le confirmaron para qué era. Hasta que el mismo se dio cuenta cuando vio el espectáculo.

López señaló a CBS News que poder ser parte de ese momento significó algo especial. «Fue un momento icónico e histórico simplemente ser parte y representar al Caribe. Y ser latino e inmigrante fue realmente increíble», dijo a CBS.

Un poco más de López

El conocido diseñador nació y creció en Brooklyn, en la zona conocida por muchos como Los Sures, ubicada en Williamsburg. Sin embargo, creció en un ambiente dominicano ya que sus padres nacieron en este país caribeño.

En un artículo del The New Yorker se resalta que él es el menor de tres hermanos y que con su marca ha vestido a grandes celebridades como Christina Aguilera y Dua Lipa.