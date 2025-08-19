Ratifican calificación A+ para Banesco Banco Múltiple

SANTO DOMINGO. – Banesco Banco Múltiple recibió por séptimo año consecutivo la calificación nacional de solvencia ‘A+’ y perspectivas “Estables” por la calificadora de riesgo Feller Rate.

La agencia destacó que se trata de una institución respaldada por un grupo financiero con experiencia mundial, Banesco Internacional, con presencia en varios países de América Latina.

La evaluación de Feller Rate contempla la solvencia de la entidad financiera, tanto en el corto como en el largo plazo.

COMPROMISOS FINANCIEROS

La calificación ‘A+’ indica que Banesco presenta una buena capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

Las notas asignadas incluyen también ‘Cat 1+’ para depósitos a plazo de hasta un año, ‘A+’ para depósitos a plazo mayores a un año y ‘A’ para bonos subordinados.

PERSPECTIVA ESTABLE

La calificadora consideró la capacidad de Banesco para desarrollar sus planes de negocio, una adecuada gestión de riesgos y un respaldo patrimonial coherente para su operación.

Además, incorporó el soporte del grupo financiero Banesco Internacional ante una eventual situación de estrés, señala el documento.

CONSISTENCIA DEL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS

“La confirmación de la calificación ‘A+’ y la perspectiva estable reafirma la consistencia del modelo de gestión de riesgos que aplicamos en Banesco Banco Múltiple, así como nuestro compromiso con una operación financiera disciplinada”.

Así lo afirmó Juan Carlos Carneiro, presidente ejecutivo del banco en República Dominicana.

Banesco ocupa el séptimo lugar en activos dentro del sistema financiero de servicios múltiples en República Dominicana.

Al cierre del primer trimestre de 2025, registró RD$56,551 millones en activos totales, RD$41,283 millones en depósitos, RD$30,466 millones en cartera de crédito y RD$3,312 millones en patrimonio.

