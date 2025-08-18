Ramón Vila pasa a cuartos final tenis de mesa Panam Junior

Ramón Vila

ASUNCIÓN, Paraguay. La clavadista Victoria Garza, en Clavados, y el equipo masculino de baloncesto 3×3 se quedaron cortos en alcanzar el pódium en sus respectivas finales y Ramón Vila, en tenis de mesa, avanzó a cuartos de final de la VIII jornada de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Mientras que el tenis de mesa, en dobles masculinos, femeninos y mixto, se quedó corto en asegurar medallas, mientras que Ramón Vila pasó a los cuartos de final en individual.

La República Dominicana figura con una medalla de plata y otra de bronce en la cita multideportiva juvenil.

Este lunes arrancan las competencias del atletismo, con tres competidores, así como el esquí acuático y wakeboard, al igual que el voleibol de playa en ambas ramas.

Baloncesto 3×3 masculino

Equipo baloncesto 3×3 cae ante Ecuador en partido por bronce

ASUNCIÓN, Paraguay. El seleccionado dominicano ocupó el cuarto lugar al perder 21 por 16 ante el selectivo de Ecuador en el partido por la discusión de la medalla de bronce del torneo de baloncesto masculino 3×3 celebrado en el Polideportivo 3×3 de los II Juegos Panamericanos Junior de esta ciudad.

Por la escuadra ecuatoriana, Kevin Preciado fue el mejor con ocho puntos, seguido por Kevin Pazmino, con siete tantos, y Andrés Jaramillo aportó seis unidades.

Por la República Dominicana, Juan de los Santos y Rey Abad terminaron con seis puntos cada uno, y Ángel Puello agregó cuatro tantos.

En la semifinal, el equipo quisqueyano sufrió una dolorosa derrota 16-18 ante la representación de Chile en partido celebrado en el Polideportivo 3×3.

Juan de los Santos, con seis puntos, y Dolfy Arias, con cinco, fueron los mejores a la ofensiva por República Dominicana, seguidos por Ángel Puello, con tres, y Rey Abad terminó con dos.

Por Chile, Gabriel Soto y Juan Aguayo, sumaron cinco puntos cada uno, mientras que Oscar Barrías tuvo diez tantos, y Vicente Schulz agregó tres.

Tenis de mesa

Ramón Vila pasa a cuartos de final en sencillos tenis de mesa

ASUNCIÓN, PARAGUAY. El dominicano Ramón Vila avanzó a los cuartos de final al imponerse en seis sets (4-2) ante Enrique Ríos, de Puerto Rico, en partido del torneo de tenis de mesa de los Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

Los parciales terminaron 11-7, 8-11, 9-11, 11-6, 11-5 y 14-12 a favor de Vila, quien enfrentará en los cuartos de final a Víctor Ying Xie, de Estados Unidos por el pase a la semifinal. El partido está programado para las 12:15 del mediodía (11:15 am, hora RD).

En otros resultados, Los equipos de dobles se quedaron en la instancia de cuartos de final al sucumbir ante los representativos de Brasil en el torneo de tenis de mesa que se lleva a cabo en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) como parte de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

Dafne Sosa y Arianna Estrella, en dobles femeninos, cayeron 3 sets por 1 ante la dupla de brasileña Karina Senaga y Beatriz Mendoza. Los parciales quedaron 11-3, 11-9, 12-10, 11-4.

En dobles masculinos, Ramón Vila y Rafael Cabrera sucumbieron en cinco batallados sets (3-2) ante el dueto Felipe Doti y Leonardo Ilzuka, de Brasil, que ganaron los parciales 10-12, 11-7, 11-8, 9-11, 11-9.

En dobles mixtos, la victoria fue para Brasil, con los atletas Karina Senaga y Felipe Doti, los cuales vencieron por 3-1 (9-11, 12-10, 12-10, 11-9) a la pareja dominicana Ramón Vila y Arianna Estrella.

Voleibol masculino

Sexteto masculino pierde 3-0 ante Brasil en Panam Junior Asunción

ASUNCIÓN, Paraguay. El seleccionado de varones cayó por barrida 3 sets por 0 ante su similar de Brasil en la primera jornada del torneo de voleibol masculino que tiene lugar en el COP Arena como parte de los II Juegos Panamericanos Junior que se celebran en esta ciudad.

La representación de Brasil utilizó todos sus recursos para anotarse la victoria al dominar los parciales 25-20, 25-17, 25-23, en una hora y 11 minutos (1:11.39).

El representativo criollo hizo todo lo posible por llevarse el triunfo, pero el bloqueo y el buen juego sincronizado de los brasileños acabaron poniendo fin a las intenciones del sexteto dominicano.

Por Brasil, Samuel Carazzai encabeó el ataque, con 17 puntos, seguido por Witallo De Souza, con 12 tantos; Maicon Dos Santos agregó 10 unidades, y Guilherme Amorim terminó con nueve puntos.

Por la República Dominicana, Adrián Figueroa y Ronny Molina anotaron 10 puntos cada uno, mientras que Malik Britton sumó nueve unidades, y Luther Rosario terminó con siete tantos.

En las estadísticas del partido, los brasileños dominaron los puntos 75-60, así como los set 19-2, las recepciones 29-12, los puntos en saques 7-5, y los bloqueos 6-3.

La República Dominicana, que juega en el Grupo B, enfrentará este lunes a la representación de Cuba, que perdió 3-2 ante Argentina. El partido está programa para las 11:00 de la mañana (10:00 am, hora RD).

Clavados

Victoria Garza, sexto lugar final plataforma 10 metros

La atleta Victoria Garza quedó en el sexto lugar en la final de la modalidad plataforma 10 metros femeninos de las competencias de clavado que se celebran en el Centro Acuático Olímpico.

Garza obtuvo una puntuación de 290.90 por parte de los jueces encargados de evaluar las rutinas que ejecutó en la especialidad.

En otro resultado, Piera Rufino finalizó en el lugar 15 de la prueba trampolín 3 metros femeninos de las competencias de clavados de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

La clavadista recibió una calificación de 117.90 por parte de los jueces.

Aguas abiertas

Cristina Durán Boulanger finalizó en la posición 19, con un tiempo de dos horas, 18 minutos, seis segundos y cinco centésimas (2:18:06.5) en las competencias de aguas abiertas celebradas en Playa San José, ciudad de Encarnación.

En otro resultado, Isabella Hernández Estévez quedó en el lugar 20 de la especialidad, al detener el reloj en dos horas, 22 puntos, 45 segundos y cuatro segundos (2:22:45.4) en la distancia de 10 kilómetros.

En masculino, Juan Diego Núñez Barreras ocupó el puesto 12 al arribar a la meta en 2:02:40.5.

Ciclismo

Las atletas Flor Espiritusanto y Melsey Yamely Pérez se quedaron cortas en sus aspiraciones de las competencias del ciclismo de ruta celebras en la Costanera de Asunción.

Espiritusanto quedó en la posición 19 al recorrer la distancia de las ocho vueltas de 13 kilómetros cada una en dos horas, 52 minutos y 02 segundos (2:52.02).

Yamely Pérez ocupó el lugar 21 con un tiempo de dos horas, 52 minutos y 02 segundos (2:52.02).

of-am