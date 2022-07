Ramón Puello Báez: de San Cristóbal a la televisión nacional

POR YNMACULADA CRUZ HIERRO

SANTO DOMINGO.- Cuando en el país se empezaban a respirar unos años de “media libertad”, tras el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, y el gobierno de Joaquín Balaguer se instalaba en el poder (1966), el joven Ramón Puello Báez, oriundo de San Cristóbal, tenía toda su ilusión puesta en ser abogado. Y lo logró, solo que el título quedó colgado en una pared porque otra pasión, la comunicación social, le arrebató la primacía profesional y se convirtió en un sacerdocio durante más de cinco décadas hasta que hace pocos días decidió retirarse para establecer otras prioridades en su vida tras cumplir 80 años de edad.

“Este no es un proyecto que de repente un día amanecí y dije ya me voy de la televisión. Es una decisión que he estado planteando desde hace unos años y me dije que cuando cumpliera 80 años iba a replantear mi vida, y una de las decisiones que tomaría sería dejar la televisión, para poder dedicarme más a mi familia, terminar unos libros que estoy escribiendo, estoy pensando hacer un doctorado en historia y otras cosas que tengo pendiente”, manifestó al conversar con periodistas de LISTÍN DIARIO.

Los beneficiados directos de esa decisión serán su esposa, sus cuatro hijos, sus 11 nietos y sus mejores amigos, para quienes tendrá mucho más tiempo.

Puello Báez tiene un pasado de estudio y trabajo. En 1966 estudiaba derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y aunque sus padres le pagaban la universidad el noviazgo que tenía con quién es su esposa, lo forzaron a buscar «un trabajito”.

Inicios

Siendo un adolescente aprendió el oficio de la locución en su pueblo natal, en la emisora HI1R-HI2E “La Voz de Fundación”, propiedad de Luis Alberti (autor del merengue “Compadre Pedro Juan”).

Es gracias a este aprendizaje que se embarca a solicitar empleo en algunas emisoras de la capital, como Radio Guarachita, estación en donde fue rechazado porque no reunía el “feeling” que requería. Su compañero de estudio René Martínez le informa que en HIN estaban buscando un locutor con su perfil.

Al puesto Puello Báez, lamentablemente, llegó tarde pues un locutor venezolano había sido nombrado en la vacante. Dos meses después, estando en San Cristóbal, cuando se encontraba en el Juzgado de Paz (para la época ya “picaba algunos pequeños pleitos”), un empleado de Rahintel (primer canal de televisión privado, que entró al aire en 1959) le da la noticia de que allí lo esperaban para darle empleo.

En octubre de 1966 comenzó a trabajar en la estación radial HIN como reportero radiofónico, en el programa informativo Radio Noticias. Aquí se desempeñó haciendo reportajes en la calle con “Palpitaciones de la ciudad”, “La entrevista de hoy” y “Radio Noticias en el Congreso”.

Con 80 años de edad, 54 en los medios de comunicación, Puello Báez en la actualidad presume de una excelente imagen e impresionante memoria. No hay fecha, nombres o detalles que se le escape, al recrear su historia periodística, la que inició solo con la intención de buscar un trabajo, pero la que ejerció con la responsabilidad, ética, conciencia, respeto, y el conocimiento de ejercer la profesión dignamente.

Puello Báez, quien se retira de la televisión y de la vida periodística, es uno de los pioneros en producir y dirigir los noticiarios de televisión en el país.

Mientras combinaba sus estudios con el reporterismo radial, en Rahintel, el cubano Eduardo Palmer instaló en el país Distribuidora Fílmica Dominicana y producía en el Rahintel un noticiario cinematográfico y “Noticiario Nacional” (primero noticiario de la TV privada). Este programa tuvo como primer director a Vinicio Hernández, luego a Salvador Pittaluga Nivar y un tercer y último director a Ramón Puello Báez.

Comenzaba a escribirse la historia de la televisión dominicana y Puello Báez fue uno de sus protagonistas. Además, en Noticias Nacional fue en donde por primera vez se estableció un comentarista.

El año 1967 fue de grandes decisiones para el conocido comunicador. Se graduó de abogado en la llamada “Promoción de la libertad” (primera promoción que se gradúa de derecho después de la muerte de Trujillo).

Ya casado tenía que decidir si dedicarse a la abogacía o continuaba en la comunicación. En esta segunda opción estaba muy estable económicamente y en el derecho tenía que empezar de cero, y para él ya era difícil porque ya tenía a su cargo una familia.

“Yo llegué hasta poner una oficina de abogados con unos amigos, pero terminé entregándome por completo a la comunicación, además que me apasionaba la política y todo el trabajo que venía desarrollando en la televisión”, comentó.

En Rahintel, Puello Báez fue el primero en producir un programa de panel, “Mesa Redonda”, un espacio en donde se debatía ideologías y se daba un choque de ideas con respeto y mucho criterio.

Un mal entendido con los dueños del canal hace que Puello Báez termine en Radio Clarín y allí también lleva su programa de panel, esta vez “Nosotros”.

Corría la década del 70 y entra a Color Visión haciendo los boletines de noticias con el nombre de Telenoticias.

Fundó Telenoticias

Con la llegada de la nueva década de los 80 el empresario José Luis Corripio Estrada “Pepín” le propone hacer un noticiario para el recién estrenado canal Telesistema.

Puello Báez acepta y cede el nombre de Telenoticias al canal y prepara todo un equipo, técnicos y periodistas. Héctor Olivo y Ana Cecilia Martínez eran los conductores, Miguel Franjul, director del Listín Diario, hacía los comentarios políticos y Manuel Severino hacía los comentarios económicos.

“Luego de un tiempo Franjul y Severino se ven forzados a dejar el espacio y Pepín Corripio me pide que haga yo los comentarios porque era el director del noticiario y me correspondía”, reveló.

Así es que Puello Báez comienza a destacarse como comentarista de televisión, con un nuevo estilo, con el que le da un dinamismo y nuevos aires a este tipo de comunicación.

“A la gente le gustó mucho mi trabajo, siempre me ha apasionado lo que hago, pero por mi mente nunca me pasó ser comunicador”.

Con Gómez Díaz

A mediados de los años 80 Juan Ramón Gómez Díaz, ya tenía en su poder la frecuencia del Canal 6 y convoca a Puello Báez para que fundara el noticiario del canal.

De nuevo se embarca en otra nueva aventura. Con él se lleva a algunos periodistas de Telesistema, entre ellos Danny Alcántara. “Iniciamos con mucha precariedad en las instalaciones de la San Martín. Aquí iniciamos de cero con un nuevo noticiario, junto a Iván Báez Brugal fundé el programa matutino Revista de Noticias y todo lo que tuvo que ver con información fue elaborado por mí”.

Agrega: “He formado varias generaciones de periodistas de televisión y siempre he sido muy exigente con la imagen, el comportamiento, pero sobre todo, con el trabajo”, señaló.

Una desavenencia con el dueño del canal concluye allí su trabajo y en 1996, con la llegada de un nuevo gobierno con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezado por Leonel Fernández, entra a Telecentro, canal 13 y junto a Báez Brugal producen el espacio “Telematinal”.

Luego sale de la televisión por un tiempo y de nuevo es llamado por Gómez Díaz para que ocupara su espacio que había abandonado.