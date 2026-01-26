Ramfis inaugura nuevas oficinas del PED en el Distrito Nacional

Ramfis Domínguez Trujillo, habla en el acto.

SANTO DOMINGO.- El Partido Esperanza Democrática (PED) dejó inauguradas este lunes sus nuevas oficinas en el Distrito Nacional, en la primera planta de Plaza Central, en un acto encabezado por su presidente, Ramfis Domínguez Trujillo.

Dijo que la escogencia de la fecha no fue casual, ya que coincide con la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, cuyos valores nacionalistas y de soberanía «han sido asumidos como pilares fundamentales del proyecto político del PED.

Trujillo resaltó la necesidad de emular el ejemplo de Duarte como modelo ético y moral para la vida pública dominicana.

PARTIDO SE FORTALECE Y SIGUE CRECIENDO

«La apertura de estas nuevas instalaciones responde al notable crecimiento que ha experimentado el PED tras el proceso electoral, período en el cual ha venido reestructurando y fortaleciendo sus bases dirigenciales», manifestó.

Agregó que el partido consolida su presencia territorial y posicionándose como una de las principales fuerzas emergentes del sistema político nacional.

Este crecimiento ha sido reflejado incluso en estudios de opinión recientes, donde el PED fue destacado como la cuarta fuerza política del país, según la última encuesta Gallup.

an/am