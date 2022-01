Rafael Méndez, ensalzando a Leonel, se guaya y es poseso

Preliminar

El señor Rafael Méndez es nativo de la provincia Bahoruco. Desde joven fue simpatizante de la izquierda y se integró a las actividades políticas del PLD, donde llegó a ser subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y vicepresidente provincial, y posteriormente miembro del Comité Central. Ejerció funciones como Director General del IDECOOP (1996) y fue diputado en el periodo agosto de 2010-agosto 2016. Es periodista de profesión; gremialista y activista social por vocación. Además, es licenciado en Administración de Empresa y Contabilidad Cooperativa con Posgrado en Gerencia de Mercadeo en APEC. El señor Rafael Méndez tiene estudios políticos en el Instituto de Estudio e Investigación de Holanda. Méndez fue dos veces presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Secretario General del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Actualmente es miembro de los Consejos Directivos de la Organización Internacional de Periodistas y de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Es de público conocimiento que Rafael Méndez fue un excelente congresista y que las funciones públicas que desempeñó las ejerció con probidad y capacidad sobrada.

1 – Pues bien… mis lectores recordarán la publicación en la semana pasada de un artículo de mi autoría con el título – “Los que apoyaron a Danilo pídanle perdón al pueblo” – Este trabajo tuvo una enorme repercusión y aceptación, e igual hubiese ocurrido si el contenido y título hubiese sido – “Los que apoyaron a Leonel pídanle perdón al pueblo”. Ello así, porque hoy en día, después que el Ministerio Público ha puesto al descubierto el gran robo que estos dos perversos y la plana mayor del PLD cometieron contra el pueblo que creyó en ellos, hay consciencia, de que Leonel, Danilo y sus cortesanos fueron y son un atajo de bandidos, que lo de canallas y escorias, les queda corto.

2 – Los mil engaños, estafas, saqueos, robos, descaro, cinismo, maldad, traición al pueblo, perversidad y un largo etcétera de la pandilla Leonel-Danilo y secuaces, por lo conocido, no es necesario traerlos a colación, porque ello sería llover sobre mojado. Lo que si es necesario dilucidar, son las razones por las cuales un hombre ilustrado como Rafael Méndez, con ciertas luces y formación política y hasta donde yo sepa, sin hechos de corrupción en su haber, que se identifica a sí mismo como progresista e izquierdista, con ese bagaje salga en defensa de alguien tan malévolo como lo fue y es Leonel Fernández Reina.

3 – Rafael Méndez, en esta ocasión tipifica de izquierdista al ex presidente Leonel Fernández con el discurso siguiente: “Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP) están políticamente ubicados en el pensamiento y la onda de partidos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe. En sus discursos y en la plataforma política de la organización que lidera, y en su nueva línea de pensamiento, visión y concepción de la realidad nacional y mundial, se advierte una evidente inclinación y compromiso del presidente Leonel Fernández hacia las posiciones progresistas y de izquierda”. Además, Rafael Méndez resaltó, los vínculos que en estos momentos tiene Leonel con los líderes y fuerzas políticas que actualmente en la región latinoamericana se identifican como progresistas o de izquierda, con los que Leonel mantiene relaciones armoniosas de comunicación, de intercambio, cooperación constante, de consultas y valoraciones sobre la realidad social, económica, política regional y mundial. Fin de la cita.

4 – El periodista Rafael Méndez, con esta falsa valoración de Leonel – como dice el pueblo – se ha guayado; puesto que Leogato, de izquierdista y progresista no tiene un pelo. Al contrario, todos sus pelos son los de un simulador, corrupto y traidor a su patria, o los de un león viejo, que ya impotente y decrépito e incapaz de guiar y defender a la manada está para irse a morir sin pena ni gloria debajo de un árbol de los tantos que hay en la sabana. No lo digo yo, sino sus hechos, tan abundantes y canallescos, que como dije anteriormente, por conocidos, no hay necesidad de replicarlos.

5 – De la militancia izquierdista que Rafael Méndez pregona de Leonel, sepa él, que la izquierda a quien él alude, si se relaciona con Leonel en los términos que él describe, es porque ignora el grado de corrupción y malevolencia de este engendro político, o porque sabiéndolas, se sigue el protocolo de tratar con cortesía fingida (hipócritamente), a quien la justicia aún no haya condenado, como es el caso de Leonel. De hecho, sería un descrédito con rango de daño mayor para la izquierda latinoamericana o de otra parte del mundo, aceptar como uno de los suyos a un ex gobernante con el abultado récord de corrupción y degenerado que tiene en narcisista de Leonel, cuyas fechorías contra el pueblo dominicano, están asociadas hasta con los más temibles narcotraficantes y con robos y entreguismos similares a las que incurrían los tiranos que azotaron nuestra América en los cien años pasados.

6 – Además, Señor Méndez, no es de izquierda, un hombre que como Leonel se hizo multimillonario robándole a dos manos al pueblo. No es, ni puede ser de izquierda, un títere de la oligarquía nacional e internacional. No es de izquierda quien tenga en el partido que lidera a un Félix Bautista como uno de sus principales activista e ideólogo. No es, si puede ser de izquierda quien regala a potencias extranjeras las riquezas naturales de su país, y que se hace de millones de dólares sobrevalorando los contratos de construcción y firmando peajes sombra. No es de izquierda, quien abre las fronteras de su país, para que este sea ocupado por millones de emigrantes ilegales. No es, ni puede ser de izquierda, alguien tan cínico, charlatán, descarado y sinvergüenza como Leonel. Tampoco es, ni puede ser de izquierda, quien como Leonel se haya declarado vinchistas y balaguerista.

7 – Señor Méndez, usted y Leonel serán caricaturas de izquierdistas, o trasnochados, o falsos izquierdistas, pero jamás discípulos de Carlos Marx, Lenin, Bosch, Allende o Fidel. Así como el mundo está lleno de falsos cristianos, también lo está de lleno de falsos izquierdistas. Señor Méndez, usted y Leonel, son de los falsos.

8 – Señor Rafael Méndez, a la luz de lo expuesto téngale más respeto a nuestro pueblo y dejémonos de tanta burla y desfachatez. No quiera usted tapar o minimizar las infamias de este demonio. No quiera usted jugar a la desmemoria e insultar la inteligencia de tantos dominicanos que bien sabemos cómo Leonel y su círculo cortaron el bacalao en sus 12 años de desgobierno. Ya está bueno de querer seguir con los tantos engaños y burlas. También, respétese usted mismo. Esto es una cuestión de hombría, dignidad y patriotismo. Mejor reivindíquese y asuma combatir las afrentas, no congraciarnos con los verdugos del pueblo. Por consecuencia, señor Méndez, en vez de usted estar defendiendo y loando a un corrupto y corruptor, mejor súmese a los millones de dominicanos que hoy hacen “mea culpa” por haber apoyado a semejante bandido, quien en un país con verdadera justicia, por sus tantas fechorías, hoy a ese esperpento se les hubiera quitado lo robado y concomitantemente condenado a la pena máxima.

Hay otra cosa señor Méndez.

9 – Como quedó asentado en el preliminar, el señor Méndez es una persona sumamente capacitada y probo. Entonces, ¿cómo es posible, que un tipo brillante, con semejante currículo de vida esté apoyando a un sepulcro blanqueado como Leonel Fernández? Por ahora solo tengo una explicación. Cuentan los libros de Genesis, Apocalipsis y Lucas de los ángeles caídos, los más hermosos e inteligentes que se rebelaron contra Dios, los cuales, por consecuencia de su rebelión, fueron arrojados del paraíso, y que desde aquel tiempo, esos ángeles andan entre nosotros como espíritus inmundos y como tales se montan (toman posesión), sobre algunos de nosotros llenándonos de tormentos, quebrándonos e inclinándonos hacia el mal, como el loco al que Jesús le sacó los demonios que lo poseían.

10 – ¿Recuerda usted aquel pasaje bíblico? Era un loco que poseído por un espíritu inmundo, desnudo y atormentado deambulaba por las calles. Para liberarlo, Jesús les ordenó a los demonios que lo poseían que salieran de su cuerpo, yendo todos ellos a parar a unos cerdos que hociqueaban cerca, los cuales, al ser presa de esos demonios, “desgaritados”, se echaron a correr pendiente abajo de un barranco para caer en un lago cercano, donde todos se ahogaron.

11 – Señor Méndez, me parece que su defensa a Leonel es porque al igual que el loco de la Biblia, usted está poseído por una legión de espíritus malignos. No puede estar en su sano juicio quien esté apoyando a belcebúes como Danilo y Leonel. Quien se incline por semejante apoyo, lo hace bajo el influjo de espíritus inmundos, que automáticamente lo hacen correr hacia el mal. Señor Rafael Méndez, sin lugar a equivocarme, por su apoyo a Leonel, usted es un poseído de esos espíritus inmundos. Para muchos la historia Bíblica de echar los demonios de los poseídos, es pura superstición o cuento de caminos, pero como Rafael Méndez es cristiano, asumo, que para él, estos son hechos incontrovertibles.

12 -Señor Méndez, para usted echar de su cuerpo a esos espíritus que lo gobiernan, y para que al efecto asuma el control consciente de su vida, búsquese un cura o un buen pastor que pueda practicarle un exorcismo, para que en un conjuro invocando al Señor, reprendan a esos demonios que lo poseen, para que librándose de ellos (como el loco de la Biblia), pueda escapar a esos influjos malignos, que lo hacen asociarse con el mal y no ser usted mismo. Hágalo, salve su alma, y con ello súmese a los buenos dominicanos que queremos rescatar a nuestra patria de las garras de los demonios que desde hace muchos años la atormentan y arruinan con sus perversidades.

El que tenga oídos, que oiga…