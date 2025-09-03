R. Dominicana y Francia buscan impulsar las finanzas públicas
Santo Domingo, 2 sep.- El Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) presentaron hoy el proyecto «Finanzas Públicas Sostenibles e Inclusivas», dirigido a respaldar las acciones de este país contra el cambio climático, gestión de riesgos e igualdad de género.
Con ese propósito las partes suscribieron un memorando de entendimiento que marca el inicio del proyecto.
El mismo fue rubricado por la viceministra de Cooperación Internacional Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel; la vicetitular de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte; el viceministro de Presupuesto de Hacienda y Economía, José Rijo Presbot, y el director adjunto de la AFD en el país, François Carcel.
Esta cooperación técnica es subvencionada por la AFD, con un monto no reembolsable de 600, mil euros, en beneficio del Ministerio de la Mujer, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía.
La coordinación para implementar proyecto estará a cargo de Expertise France, miembro del Grupo AFD.
En la ocasión, Olaya Dotel expresó que la República Dominicana avanza con este proyecto hacia una gestión pública más inclusiva, responsable y transparente, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Then Marte valoró la visión de igualdad de género, acción climática y gestión de riesgo de desastres naturales que promueve este acuerdo suscrito con la AFD.
Mientras, Rijo Presbot afirmó que «este proyecto nos permitirá sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y generar soluciones adaptadas a nuestro contexto».
El director adjunto de la AFD François Carcel explicó que el plan se inscribe en la estrategia de esta agencia de cooperación que busca robustecer la capacidad del Estado dominicano para diseñar y ejecutar políticas públicas más resilientes y sostenibles.
of-am
Francia? Los tiempos del colonialismo están en el ocaso de su existencia, y los países del continente europeo, fueron los más beneficiados de esta época. Los últimos remanentes que le quedan a Francia están en África, y su expulsión es escasamente cosa de unos años; ahora buscan a toda costa hacer amigos, pero ya es tarde. Ahora quieren ofrecer rebajas.
Ahora mismo no hay palabrita más azarosa que «inclusiva»…Son inventos de comunistas…Desde que mencionan disparates inclusivos, es para promover ma/rico/nería, y más cuando el dinero lo pone un corrupto gobierno del izquierdismo progre como el de Francia…
😀 😀 Cuantos disparatoso dan risa, le van ayudar a Francia una potencia con la financias pública.
El negocio del “cambio climático”…. Bien trabajado y elaborado para cambiar la mente de los jóvenes. Una pura mentira disfrazada para coartar libertades.
Cuidar el medio ambiente no es un disfraz. La proteccion de la madre tierra es algo muy importante. Estamos vivos por la potestad de la naturaleza de la madre tierra, es nuestro deber agradecer y cuidarla..