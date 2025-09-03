R. Dominicana y Francia buscan impulsar las finanzas públicas

Con ese propósito las partes suscribieron un memorando de entendimiento que marca el inicio del proyecto.

Santo Domingo, 2 sep.- El Gobierno dominicano y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) presentaron hoy el proyecto «Finanzas Públicas Sostenibles e Inclusivas», dirigido a respaldar las acciones de este país contra el cambio climático, gestión de riesgos e igualdad de género.

El mismo fue rubricado por la viceministra de Cooperación Internacional Ministerio de la Presidencia, Olaya Dotel; la vicetitular de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, Addys Then Marte; el viceministro de Presupuesto de Hacienda y Economía, José Rijo Presbot, y el director adjunto de la AFD en el país, François Carcel.

Esta cooperación técnica es subvencionada por la AFD, con un monto no reembolsable de 600, mil euros, en beneficio del Ministerio de la Mujer, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía.

La coordinación para implementar proyecto estará a cargo de Expertise France, miembro del Grupo AFD.

En la ocasión, Olaya Dotel expresó que la República Dominicana avanza con este proyecto hacia una gestión pública más inclusiva, responsable y transparente, en consonancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Then Marte valoró la visión de igualdad de género, acción climática y gestión de riesgo de desastres naturales que promueve este acuerdo suscrito con la AFD.

Mientras, Rijo Presbot afirmó que «este proyecto nos permitirá sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y generar soluciones adaptadas a nuestro contexto».

El director adjunto de la AFD François Carcel explicó que el plan se inscribe en la estrategia de esta agencia de cooperación que busca robustecer la capacidad del Estado dominicano para diseñar y ejecutar políticas públicas más resilientes y sostenibles.

of-am