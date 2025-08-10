R.Dominicana repatrió a 1,399 haitianos y detuvo a otros 235

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana repatrió a 1,399 haitianos indocumentados y detuvo a otros 235.

Los extranjeros fueron detenidos en Mao, Santiago Rodríguez, zona Este, el Gran Santo Domingo, Montecristi, La Vega, Santiago de los Caballeros, Dajabón, Jimaní, Barahona, Elías Piña, Jimaní, Azua y Puerto Plata.

En los operativos participaron, además, afectivos del Ejército, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional.

Los aprehendidos fueron llevados a centros de procesamiento de la DGM para el registro biométrico, toma de huellas dactilares y depuración de antecedentes penales.

Las repatriaciones fueron realizadas a través de los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

jt-am