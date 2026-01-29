R. Dominicana iniciará difusión digital de su historia a jóvenes

Noris González Mirabal, Guido Gómez Mazara y Roberto Cassá.

SANTO DOMINGO. – El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó acuerdos con varias instituciones locales para la elaboración de un Programa Nacional de Educación Digital sobre la historia nacional, dirigido a los jóvenes.

Indotel suscribió el documento con el Archivo General de la Nación (AGN) y el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, en el interés de elevar el conocimiento de los valores patrios y el uso significativo de la tecnología con fines educativos.

Este proyecto está orientado a la creación de contenidos digitales educativos, como cápsulas, videos, micro-documentales, podcasts, gráficos y guías interactivas, así como acciones de difusión para que la enseñanza sea más accesible y atractiva.

Los acuerdos fueron suscritos por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; Roberto Cassá, director general del AGN; y Noris Mercedes González Mirabal, presidenta de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

DEBER CIUDADANO

Gómez Mazara indicó que Indotel asume como un deber ciudadano contribuir a fortalecer la conciencia histórica, con la integración del componente tecnológico a la preservación y difusión de los hechos que marcan la vida nacional.

Señaló que, ante la rapidez del siglo XXI y la forma en que las nuevas generaciones consumen las informaciones, es indispensable acercar la tradición a la ciudadanía mediante herramientas innovadoras.

Destacó que las telecomunicaciones serán aprovechadas como un medio para darle fortaleza a la identidad, el pensamiento crítico y el acceso equitativo al conocimiento, en consonancia con la misión del Indotel de estimular la inclusión digital y el desarrollo educativo del país.

De su lado, el director general del Archivo General de la Nación destacó que este acuerdo es un aporte a la producción de los valores patrios a los centros educativos del país.

Indotel aportará recursos técnicos, tecnológicos y financieros y coordinará la difusión del programa.

agl/of-am