R. Dominicana acogerá Juegos Policiales con atletas70 países

Comité organizador del evento.

Santo Domingo, 29 ago.- El ministro dominicano de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó la importancia para el país al acoger los IV Juegos Policiales Mundiales, a efectuarse en octubre de 2026, con la participación de atletas de 70 naciones.

Cruz manifestó que la celebración del certamen, que organiza la Unión Internacional del Deporte Policial, promoverá la cooperación interinstitucional.

En rueda de prensa celebrada en el Museo del Deporte Dominicano, el titular destacó la relevancia de los juegos en el ámbito deportivo, policial e internacional.

Trascendió que los atletas competirán en béisbol, judo, baloncesto, voleibol de playa, natación, atletismo, tiro práctico y golf.

Durante el encuentro se presentó un video en el que el presidente del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, José Monegro, destacó que las instalaciones sometidas a un proceso de remodelación, con vistas a este certamen, serán las mismas que servirán de escenario a los Juegos Mundiales Policiales.

A la conferencia asistieron el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista; el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo; Franklin De la Mota, viceministro de Deportes, y José Luis Bautista, director del Albergue Olímpico, entre otros.

of-am