Quién debe ser el «padre de la democracia»

El autor es licenciado en Diplomacia y Servicios Internacionales. Reside en Santo Domingo

Se está debatiendo en el Congreso sobre los nuevos «padres de la democracia». Cabe destacar que la mayoría de diputados y senadores no son historiadores, tampoco tienen algún título universitario. Para declaraciones de este tipo entendemos debe ser estudiado y autorizado por historiadores o instituciones con aval legal.

Estas acciones nos acuerdan los títulos otorgados arbitrariamente durante la dictadura trujillista. Cada carrera en este país debe respetarse, pero no quieren respetar a los historiadores o historiógrafos. Hay que evitar títulos como «Benefactor de la Patria» y «Padre de la Patria Nueva» y «Ciudad Trujillo», esta última gracias al senador Mario Fermín Cabral.

Politizar la historia o hechos del pasado, es pasión, improvisar y alejar de la ciencia y veracidad. Según nuestros legisladores, ellos saben la historia nacional, pero no puede tener validez, donde reinan historia relatada con parcialidad, porque esto huele a ser palaciego, cortesanos, «lambones» escogidos de la farándula o porque le llevaban el café a Doña Emma Balaguer.

Si bien, no estamos de acuerdo con que José Francisco Peña Gómez sea declarado padre de la democracia, aun así exigimos debates entre historiadores sobre el tema, no entre apasionados políticos y muchos, que hicieron carrera pegando afiches, pero lo malo, que la mentalidad siguió a ese nivel, no aptos para asuntos tan serios como para modificar la historia nacional.

La historia es algo muy serio. Es muy difícil que grupos del Congreso no sean embusteros o aduladores a sueldo que no dicen todas las verdades. Antes de elaborar sucesos históricos es indispensable conocer los hechos históricos. Citamos a un debate a los del Congreso que puedan sustentar esas afirmaciones, solo digan el día y la hora.

Los más grandes estadistas, guiadores de naciones y de ejércitos han sido asesorados por grandes historiadores que hicieron la civilización haya evolucionado, solo mencionar a grandes como Heródoto, Tucídides, Michelet, Maquiavelo, Carlos Marx y en República Dominicana, las figuras de Pedro Henríquez Ureña, José Gabriel Garcia y Américo Lugo.

Bosch

Del Prof. Juan Bosch podemos decir, que debe ser llevado al Panteón Nacional por ser héroe del país, fundador de dos partidos, académico de primer nivel, presidente íntegro, y luchador «antitrujillista» de primer nivel. Bosch ha hecho aportes significativos a la lucha por las libertades.El Prof. Juan Bosch debe ser estudiado su caso y ponderar su gran legado, incluso hasta ser llevado al panteón de los inmortales.

Pena Gómez

El Dr. Francisco Peña Gómez fue profesor en época de Trujillo, héroe por su participación en la Guerra de Abril y un gran orador. Muchos admiradores lo llaman el más grande líder de masas, cuando en realidad se fue al BIS y con él no fueron 20 mil personas. Mientras que el Dr. Joaquín Balaguer, con un discurso hizo que todo su partido votara por el Dr. Leonel Fernández, pese al Partido Reformista tener su candidato oficial. Algo fuera de serie.

El Dr. Peña Gómez tuvo participación activa en la Guerra de Abril, por lo que debe ser declarado héroe nacional, pero atacó al pueblo en el año 1984, mandando al presidente Jorge Blanco a reprimir ferozmente a los manifestantes y motivando al jefe de las fuerzas armadas, Gral. Cuervo Gómez, a aplastar todo foco de protesta. Esta manipulación de Peña ocasionó la movilización de las tropas Cazadores de Montaña, que sus presas fueron ciudadanos hambrientos.

Estos hechos, con honestidad deslegitima el título amañado de padre de la democracia. Medios de prensa de la época aseguraban que los muertos pasaban de 200 personas, miles de heridos y más de cuatro mil encerrados. Bosch desesperado tronó catalogando de «poblada» y abuso.

El Dr. Balaguer tuvo las principales transiciones, pero la represión, persecuciones y denuncias contra los Derechos Humanos le restan legitimidad para ser considerado padre de la democracia, aunque el Sr. Hipólito Mejía le construyó una estatua, y forzó el veredicto histórico definitivo sobre Balaguer el padre de la democracia y destacó su participación en procesos de construcción de una democracia que todavía está en fortalecimiento.

El presidente Luis Abinader fue capaz de comparar su forma de administrar el Estado con la del expresidente Balaguer y su padre fue anti peñagomista. El propio profesor Bosch estaba contra las ideas de Peña y por él renunció. Por eso Peña usaba el término: «Yo soy una estrella que brilla con luz propia».

El Prof. Bosch calificaba a Peña de individualista, líder de ideas atrasadas y conservadoras, además de estrecha relación con los “liberales de Washington”. Bosch en su charla radial del viernes 4 de septiembre de 1970 por el programa “Tribuna Democrática”, trató de garrapata a Peña de iniciar un proceso de «desgarrapatizacion del buey».

Hoy en día la Agenda está a todos los niveles y se busca la vinculación de descendientes haitianos y el liderazgo haitiano en el país. Incluso, Peña sobrevivió a la Matanza de 1937 y fue en 1984 tras los restos de sus padres recuperados de un cementerio en Haití.

El Dr. Peña Gómez según las leyes no debió aspirar a presidente, tampoco lo fue. El cargo de padre de la democracia debe ser al ius sanguinis (derecho de sangre). El Dr. Joaquín Balaguer también dijo que Peña buscaba haitianizar el país y denunció públicamente que estaba recibiendo llamadas de los Clinton.

La familia Castillo denunció que José Francisco Peña Gómez era financiado por el narcotráfico internacional. Este caso lo que nos genera desconfianza, que las molestias de Peña, no fue por eso, ni de ir al Ministerio Público, su preocupación era lo que iban a pensar en Washington, por eso fue a Estados Unidos a aclarar.

Tanta fue la subordinación de Peña, que escribió a Bill Clinton, diciendo: “Honorable señor presidente: que el líder de un pequeño país del Caribe (…) se atreva a distraer la atención del jefe de la superpotencia más grande del mundo, parece a simple vista una impertinencia”. Carta del año 1997.

Los dirigentes de izquierda catalogaban a Peña de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e informante activo de todos y cada uno de los organismos de espionaje norteamericanos.

Finalmente, antes de elevarse a dimensiones casi de santidad religiosas de estos líderes, deben los eruditos e historiadores poner sus firmas…

jpm-am

