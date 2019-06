¿Qué pasará en el PLD?

La pregunta reiterada de todo el mundo político y social en la República Dominicana en los actuales momentos es cual va hacer el desenlace final de la crisis en que se encuentra sumergido el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Muchas hipótesis, premisas, argumentaciones, impresiones y declaraciones, pero ninguna de esas consideraciones conducen a dar respuesta a cuál podría ser finalmente el resultado de esa crisis.

Hay periodistas, comunicadores, líderes de opinión, políticos, religiosos, empresarios, entre otros sectores; que han planteado que la salida podría ser llegar a un acuerdo, sin embargo, admiten que por el nivel de desencuentro esto se hace difícil.

No hay dudas de que las pugnas entre los seguidores de las dos principales corrientes a lo interno de esa organización política, dígase el Presidente Danilo Medina y el ex presidente de la República Leonel Fernández; mantienen en incógnita no solo al mundo político sino al país completo.

No es para menos, es el partido que gobierna y en el nunca se ha había visto aflorar con tanta intensidad sus diferencias, ambiciones y contradicciones hacia fuera. Ese será el costo histórico de la masificación?

Hacemos la pregunta dado el hecho de que a medida que ese colectivo político se ha ido masificando las contradicciones e indisciplinas se han ido incrementando al punto de que los estatutos y métodos de trabajo no han podido detenerla.

La situación de tensión e indisciplina en esa entidad partidaria a medida que transcurre el tiempo están pasado de ¨castaño a castaño oscuro¨, al punto que ya es preocupación de uno de sus principales y más antiguo dirigentes, el cual ha tenido implorar públicamente el silencio.

Soy de los que piensa que en torno a la decisión final que posibilite un desenlace entre los sectores en pugnas a lo interno del PLD al día de hoy nadie sabe qué pasará, lo que podría pasar sólo está en las cabezas de Leonel Fernández y Danilo Medina. Más nada. Todo lo demás es puro sueño. Y después del escritor y dramaturgo español Calderón de la Barca, ¨ Los sueños, sueños son¨.

