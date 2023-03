¿Qué hará el pasado ante esta otra gran auditoría social?

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

El pasado PLD-FUPU pasa en la actualidad por una coyuntura que podría representarle otro significativo golpe involutivo, que reduzca aún más el proceso de deterioro que lo está llevando a un derrotero a de fuerza política minoritaria, sea que se mantengan juntos o reburujados.

“Los que llevamos anotaciones”, como solía acotar un destacado cronista del béisbol, registramos debida cuenta de que el PLD, hoy dividido en PLD-FUPU, han sido objeto de grandes auditorías sociales, las que hace el pueblo, que cada vez han reportado nuevos pasivos negativos que los lleva al desgaste del buen nombre e imagen y el consecuente respaldo electoral.

La primera gran auditoria se la pasó el pueblo al PLD de Danilo y de Leonel cuando advirtió que había sido una soberana estafa el canto de sirena que le vendió como “el nuevo camino” de redención a su llegada al poder.

Una segunda auditoría social se registró cuando se convenció el pueblo de que eran otros políticos más de los que por tanto tiempo habían estafado su buena fe, y que no habían llegado al poder sino a salvarse ellos y no a librar al país del atraso y el subdesarrollo.

La tercera auditoría social devino cuando la sociedad en todos sus estamentos tuvo que lanzarse a la calle a protestar, bajo el sol y bajo la lluvia, contra el saqueo del erario, incluso de algunos de ellos en contubernio con el narcotráfico y la delincuencia internacional más rapaz, como Odebrecht.

Una cuarta auditoría social, ésta ya la he citado, se produjo cuando el pueblo tuvo que desafiar el contagio de COVID 19, y salir a votar por un cambio contra la coronación del descalabro institucional que implantaron durante 16 años consecutivos de gobierno, y que el secuestro de la Junta Central Electoral obligó, por primera vez en la historia, a suspender unas elecciones generales en desarrollo, como fueron las municipales del 16 de febrero de 2020

Ahora, cuando en junio de 2022 el presidente Luis Abinader rechazó firmar en Panamá un acuerdo de la Cumbre de las Américas, con cláusulas lesivas para nuestra soberanía, y a consecuencia de ello se han incrementado las presiones de todo tipo para que carguemos con las graves consecuencias del fallido estado haitiano, nuestro mandatario ha invitado a la Nación a conformar un Acuerdo Nacional por una estrategia común, de todos, frente a tan grave problema.

Aunque quizás no lo advierta, el pasado PLD-FUPU está a las puertas de otra gran auditoría social, pues si por interés particular no se unifica con el resto del país, y boicotea el interés de Abinader para que entre todos hagamos frente a la gran amenaza de desestabilizar al país y desriscarlo hacia abismos de ingobernabilidad, podría estar iniciando el fin de su infortunada existencia política.

A la vieja escuela política del principado maquiavélico le resulta increíble que se alerte al adversario político cuando va al derrumbe. Esa escuela no acaba de entender que vivimos nuevos tiempos en que a través de las redes todos nos están vigilando a todos, y llevando cuenta de si seguimos actuando en beneficio particular y de grupos, o en favor de todos. Escrito está.

