Que anhela el dominicano: ¿sangre nueva u honestidad?

Luego de salir de la tortura LA INTENTONA de una nueva reelección, del Presidente Danilo Medina, donde para tales fines se pretendía modificar nueva vez, la Constitución, ahora surgen pretensiones de una supuesta «sangre nueva´´.

Supuesta sangre nueva, en figuras muy conocidas, salpicadas de una forma u otra del lodo de la corrupción , personeros señalados por un amplio segmento poblacional, como más de lo mismo.

?Quienes¿, nos presentan a esos «sangre nueva «como la alternativa que podría dar al traste con la unidad de políticos divididos por asuntos de intereses.

Se podría asegurar que quienes nos hablan de sangre nueva, son los mismos que pretendían la reelección a base de la modificación de nuestra Constitución y que derrotados, quieren seguir saliendose con la suya, protegiendo sus intereses y asegurando sus jugosos salarios.

!Sangre nueve, de qué! En los actuales momentos lo que les hace falta al dominicano, es el surgimiento de una figura con condiciones morales, éticas y de honestidad que haga un compromiso social , bajo firma notarial que lo comprometa a administrar los fondos públicos con honestidad, y donde se haga el compromiso de que si nos falla, pueda ser sustituido y encarcelado, el y sus cómplices.

Parecería descabellado, pero anhelarlo y deseado, estaría en nuestro derecho como sociedad, porque seguir sufriendo los escándalos de corrupción que ha envuelto a quienes en los últimos años nos han gobernado, en los diferentes estamentos del Estado, no debe seguir siendo.

Sangre nueva de qué, si son las mismas figuras que nos han engañado o los que han sido parte de los que han contribuido a nuestra desgracia.

?Por qué, no actúan con honestidad, porqué no hacen propuesta para salvar el país, porque no nos unimos y propiciamos un cambio radical en el aparato estatal, sin las mismas figuras presidenciales, sin los mismos legisladores y síndicos a nivel Nacional, porqué no comenzamos a pensar en el fututo del país antes que andar promoviendo a nuestros canchanchanes, que resultan ser parte de los mismo.

Sangre nueva de qué, con las mismas figuras. Las mismas figuras que durante tantos años han estado gravitando en torno a las figuras que nos han mal gobernado…Sangre nueva,de qué

