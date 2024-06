Puntualización histórica sobre: hebreo, judío, israelita o israelí (4 de 5)

El autor es politólogo y teólogo. Reside en Nueva York

El historiador Flavio Josefo nos cuenta que cuando Dios ordena a Abraham que salga de la tierra de Mesopotamia, (imperio) específicamente de Ur, este era un hombre de inteligencia superior y el llamado fue a consecuencia directa por años de discusiones con familiares y pobladores queriendo que reconocieran a un solo y supremo Dios eterno lleno de santidad distinto a los otros.

Cita: “A Los 75 años de edad y por orden de Dios se trasladó a Canaán, y dejó la tierra a sus descendientes. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a quienes los escuchaban y no se equivocaba en sus opiniones”.(Antigüedades de los Judios Tomo I, pag:26)

Josefo nos sigue narrando que Abraham tenía una cosmovisión más acabada. “Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud que los demás hombres, y la noción que en aquel entonces tenían acerca de Dios; porque él fué el primero en declarar que hay un solo Dios, creador del universo; y que si los demás seres contribuían en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio poder”.

Estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales que observaba en la tierra y en el mar, como también en el sol, la luna y los demás cuerpos celestes”.(ob. cit., pag: 26)

Yendo al libro de Romanos capítulo 1, Pablo hace referencia a lo mismo sobre los atributos de Dios y la Gracia para con los humanos.

Planter eso Abraham y en aquellos tiempos tendría consecuencia al extremos que los pobladores de esa región se levantaron contra él.

Pero ese Dios al ver que no había ninguna posibilidad de arrepentimiento por los Caldeos, entonces le promete a Abraham crear de su semilla (semen=esperma) una descendencia que llenaría la tierra y se convertirían en dueño de esta.

Si somos perspicaces notamos que ese Dios quiere hacer un pueblo especial solo para él.

Cita: “Cuando los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se levantaron contra él por sus doctrinas, creyó conveniente abandonar la región. Y por orden y con la ayuda de Dios fué a vivir a la tierra de Canaán, donde una vez instalado erigió un altar y ofreció un sacrificio a Dios”. (ibidem)

Algo muy parecido había ocurrido con Noé, solo que aquí no hubo un diluvio.

Haciendo relación a lo dicho de Abraham de un único Dios la famosa historia-leyenda de Gilgamesh; también habla de un solo Dios (en plural Anunnakis) que creó la humanidad.

Cita: “Aquel que vio todo hasta los confines de la tierra, Que todas las cosas experimentó, consideró todo. […] juntamente […], […] de sabiduría, que todas las cosas.[..]. (5) Lo [o]culto vio, [desveló] lo velado. Informó antes del Diluvio, Llevó a cabo un largo viaje, cansado y [derren]gado. Todo su afán se grabó en una estela de piedra. De la terraplenada Uruk el muro construyó, Del reverenciado Eannal, el santuario puro”. (Leyenda Gilgamesh, pag:1)

De la lectura de este fragmento se desprende que esos dioses crearon a Gilgamesh.

Ahora en uno de los relatos de toda esta región que comienza con esta leyenda y los estudios posteriores del Dr Zecharia Sitchin la misma cojea al decir que descendieron unos seres del espacio, desconocidos, para manipular la genética de los homínidos y, la pregunta sería; ¿entonces quien creó estos animales?.

Ya aquí entraríamos en una discusión más profunda para demostrar la existencia de Dios como creador y, polemizar con la selección natural si jugó o no jugó algún papel en el origen de las especies.

Hoy son cada día mas los científicos biólogos-moleculares, químicos, físicos que descartan esa teoría.

Retomando el relato de Abraham quien se vio forzado a emigrar por el hambre en Canaán a Egipto teniendo un encuentro con el Faraón de mal gusto, casi al provocarle la muerte.

Primero es bueno explicar que muchas veces nos crea confusión cuando se dice Faraón creyendo que es un ser que estaba en la cima alejado de todo lo que sucedía en su entorno lleno de pirámides. Su interés por Sara presenta lo contrario.

El término Faraón en la traducción no es más que gobernador y si es un imperio rey. Y para ese tiempo todavía Egipto no era un imperio por lo que explica en su libro Josefo; no tenían conocimientos profundos de las ciencias.

Fue Abraham quien le enseñó: “aritmética, matemáticas, astrología, etc..”

citó:“Les enseñó aritmética y la ciencia de la astronomía; porque antes de la llegada de Abraham a Egipto no conocían esas disciplinas, que llegó de Caldea a Egipto y de ahí pasó a los griegos”. (Ibidem)

Estudiar con cierta profundidad y precisión estos relatos nos presenta algo tan interesante como saber que las pirámides no podían existir en un pueblo que no tenía capacidad matemática.

La doctrina de un solo Dios expuesta por Abraham, se supone es una enseñanza asimilada de Akenatòn.

Hay una historia paralela que presenta y muchos creen que Akenatón y Abraham eran los mismos.

Pero ese será otro tema a analizar y discutir después.

Es de allí que se colige entonces que: «Abrahán reinó en Damasco, siendo forastero, y habiendo llegado con un ejército de una tierra situada más allá de Babilonia que él llamaba Caldea”.

“Poco tiempo después se trasladó con su familia a la tierra llamada entonces Canaán y que ahora se llama Judea. Fué cuando su posteridad se multiplicó y se convirtió en una multitud”.

Es esa multitud la que estamos analizando desde la referencia textual y ahora lo haremos desde la ciencia médica-genética .

Desde “Johns Hopkins, han confirmado que “los diversos grupos de judíos en el mundo de hoy no comparten un origen genético común, y su genoma es en gran parte jazaro” y no tienen descendencia “semita”.

Un nuevo estudio, por el Dr. David Goldstein, Dr. Mark Thomas y el Dr. Neil Bradman de la University College en Londres y otros colegas, aparece en la American Journal of Human Genetics en el 2002. Así lo refieren.

También estos investigadores consideran que: “es imposible que una raza se haya mantenido intacta por tantos siglos, sino que hoy en día es una mixtura de muchas otras, como concluyen algunos estudiosos en la materia”.

“Los judíos Ashkenazim con cromosomas Eu 19 representaban descendientes de los jázaros, originalmente de la tribu turca de Asia Central, que se establecieron en el sur de Rusia y el este de Ucrania y se convirtieron en masa al judaísmo en el siglo IX de la era actual”.

Según un artículo llamado Genetic Origins of Nations de Wade Cox, nos dice que “la genética de los hombres se mide por medio del cromosoma Y que es transmitido a su descendencia de padre a hijo en una línea continua que muta con el tiempo. Este se denomina ADN Y. Sólo los hombres son portadores de este por medio de su cromosoma Y, siendo ellos XY”.

“Las mujeres tienen cromosomas XX. La línea femenina se mide examinando su ADN mitocondrial”.

“Las Mitocondrias se agrupan en haplogrupos que se relacionan con las líneas de mujeres en las cuales ocurren y esta línea es transmitida por la madre a su descendencia en el cromosoma X, que poseen tanto hombres como mujeres. El ADN-Y y el ADN mt se miden en dos formas diferentes”.

“El ADN Y se mide con los denominados polimorfos. A estos polimorfos se les otorga un valor numérico y, de acuerdo al valor al ser evaluados, las subagrupaciones que se forman se denominan clades y subclades de la agrupación total que se denomina haplogrupo. Estos valores registran el cambio en las mutaciones y líneas de ADN Y. El sistema de ADN-Y que ha sido asignado a los varones de la especie humana se agrupa en una serie de haplogrupos desde la letra A hasta la R”.

Según Doron M. Behar en un artículo titulado Multiple Origins of Ashkenazi. Después de varios análisis concluye que: “La horda de partos y escitas entró en Europa y las otras tribus formaron la horda jázara que se convirtió en el Imperio Jázaro, que se convirtió al judaísmo alrededor de 740 CE, hasta el Siglo XI al ser derrotados por los rus y su posterior ingreso a Europa con los hunos”.

Esto explica el porqué del ADN no- semita levita en levitas askenazi (que es la mayor parte de su ADN Y) es R1a1, que es eslavo y no celta.

Deberíamos recordar también que la identidad judía desde el tiempo del Talmud no sigue exactamente el sistema de la Biblia dado a que ha sido adquirido o por ascendencia materna por mujer judía o por una conversión autorizada rabínicamente.

“El ADN-Y R1a1 también se relaciona con el idioma sorbio y el ADN-Y belarús”.

Estas tribus pueden ser identificadas como los hijos de Askenaz (génesis 10:3) y parte de la horda de los jázaros, que por lo tanto es demostrablemente eslava.

La evolución desde los semitas F de los patriarcas hasta sus variantes (por ej.

G, I y J) bien puede haber llevado quinientos años o más en el Medio Oriente y en Escitia y ocurrió durante el primer milenio AEC o en el primer siglo AD.

La fecha más tardía es la más probable para la dispersión, esto es, bajo Adriano. “Por lo tanto podemos deducir que el haplogrupo J no era el haplogrupo semítico original. Por lo tanto los semitas pertenecen a más de un haplogrupo estándar descendientes de Abraham”.

“El haplogrupo original semítico fue el F y se dividió por lo menos en I y J, y probablemente en G, I y J desde el Medio Oriente, en Parto/Escitia y en Europa”.

Se puede realizar un análisis de esta hipótesis refiriéndonos a los “resultados de Behar et al; Multiple Origins of Ashkenazi Levites” (ibídem)

jpm-am

