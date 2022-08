Puntos nodales del sistema educativo

(PIB), que anualmente se traduce en “un presupuesto de casi 250,000

millones de pesos, y todo se va al zafacón”.

De esa manera el nuevo incumbente dejó por sentado una penosarealidad que toda la sociedad buscó en las calles que se transformara,con la asignación presupuestaria que se proyectó, como la panacea paradar al traste con esa retranca del desarrollo nacional.

Sin embargo, y como si pretendiera moderar sus juicios sobre lo que

ha pasado en el sistema educativo público en los ocho años del

anterior gobierno, y los dos años de la presente administración, en un

segundo encuentro con funcionarios de la cartera, pareció volver

sobre sus palabras cuando se preguntó «qué ha estado pasando en el

sistema educativo dominicano», a lo que observó que «hay que saber por

qué la sociedad decidió invertir el 4 % del PIB en educación», y como

si olvidara la caracterización anterior, se preguntó “qué pasa con

dicha inversión”.



Una caracterización limitada

“Por eso llamoó la atención a la burocracia del sistema, y la

burocracia del sistema son ustedes, y los directores de centros, somos

nosotros, que estamos a nivel central, que no se justifica el dinero

que me pagan a mí, y que les pagan a ustedes, si no hay una

preocupación por lo que es fundamental, que es el aprendizaje de los

niños.

“Ninguno de nosotros tenemos sentido en el sistema si no hay una

conciencia de que lo fundamental es que el aula funcione bien, y para

funcionar bien necesitamos tener un buen aprendizaje”, expresó durante

el segundo encuentro con funcionarios que le corresponde la ejecución

de la política diseñada por el Ministerio de Educación.

Sin pretender quitarle justeza a muchos de los aspectos que el

ministro Hernández ha puesto en el debate público, se entiende que la

caracterización de la realidad educativa ha sido limitada porque el

proceso hacia el logro de una educación de calidad no solamente es

responsabilidad de los funcionarios medios del sistema, como son

educadores y en la estructura física.

Y es que el nuevo incumbente de educación solamente se refiere al

aprendizaje, como si el término abarcara todo el proceso, por lo que

se trata de enseñanza-aprendizaje, en el que interactúan estudiantes y

docentes, pero es parte inalienable del referido proceso, los padres,

madres y tutores, así como un conjunto que en la gestión se les

denomina públicos interno y externo.

Los tratadistas definen el público interno como aquellos que inciden

directamente en la estructura organizacional de la institución, en

tanto público externo, para este caso son, la Asociación Dominicana de

Profesores y la Cooperativa Nacional de los Maestros, por solo

mencionar dos instancias, que por ciento son las que el ministro

Hernández debe prestar una atención especial porque inciden de manera

determinante en el ánimo, conducta, y en la actitud y aptitud de los

educadores.

Y aseguramos lo expuesto en relación a la ADP y a Coopnama porque

como instancias de integración de los educadores parece que no se

sienten aludidas ante los bajos niveles de la calidad educativa y el

bajo desempeño magisterial que reflejan las mediciones que se

realizan sobre el sistema. La primera se orienta como un gremio

economicista, y la segunda, solo le importa inducir a los educadores a

decidirse por los costosos servicios que ofrece.

NOTA: El autor es presidente de la Fundación Padrino de las Escuelas

de Bahoruco, una entidad que trabaja desde hace más de 20 años con la

comunidad educativa, el deporte y la recreación sana.