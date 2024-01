Puntacana realizará 1ra Copa Internacional de Polo Femenino

PUNTA CANA. – El Puntacana Polo Club celebrará la Copa Internacional de Polo Femenino, a realizarse este sábado 27 de enero, con la participación de cuatro equipos y jugadoras internacionales representantes de nueve países.

El encuentro deportivo, que será el primer torneo de polo femenino en República Dominicana, contará con la participación de 16 jugadoras de reconocida trayectoria en eventos de polo femenino a nivel internacional, representantes de Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Italia, Rusia, Suiza, Venezuela y República Dominicana.

“Cada equipo cuenta con una reconocida profesional del polo, entre ellas las argentinas Clara Martínez Ferrairo, Martina Gadea y Camila Rossi; y la argentino-colombiana Sofía Rivas. Es un honor el que muchas de las participantes hayan iniciado y aprendido a jugar el deporte en nuestro Puntacana Polo Club”, informó Agustín Arestizabal, jugador profesional de Polo y director general del Puntacana Polo Club.

Asimismo, agregó que el “Puntacana Polo Club es el campo idóneo para la celebración de un torneo de esta índole, además del valor agregado de la atractiva variedad de actividades y facilidades que ofrece Puntacana Resort”.

El evento cuenta con el apoyo de Ron Barceló, VegaFina, Mercedes-Benz, Alpha Inversiones, Arajet, Gulf, United Gas, Mónica Varela y Puntacana Resort.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.

Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El Puntacana Polo Club es un campo icónico, ubicado en el corazón de Puntacana Resort, que ofrece la oportunidad de interactuar y montar caballos de polo, así como practicar y mejorar habilidades de polo con la ayuda de experimentados instructores.

